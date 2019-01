Battisti | Esposito Pd | “Felice per arresto Non sono dell’intellighenzia fighetta di

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 gennaio 2019) “Cesarefelice che sia stato finalmente assicurato alla giustizia italiana e quindi alle patrie galere per scontare una sentenza definitiva. Non appartengo e mai apparterrò a quell’intellighenziadi sinistra che si è schierata conin tutti questi anni“.le parole pronunciate ai microfoni di “Ho scelto Cusano”, su Radio Cusano Campus, dall’ex senatore del Pd, Stefano, che aggiunge: “Tuttavia, Salvini è ministro dell’Interno e, fossi in lui, farei un po’ meno sceneggiate. Però capisco anche che per far dimenticare tutti i problemi, dal Dl Sicurezza, a Quota 100, alla Tav, la butti in propaganda cercando di nascondere il resto. Secondo me, l’Italia non fa una grande figura oggi ad avere Salvini e Bonafede in aeroporto ad accogliere. Cosa vanno a fare? Gli devono parlare? O stanno lì a vederlo ...