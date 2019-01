Battisti a Ciampino alle 11.35 : fuori dall'aereo senza manette : Cesare Battisti è atterrato all'aeroporto romano di Ciampino stamani alle 11.35. Arrestato in Bolivia a Santa Cruz, e partito ieri sera dal paese sudamericano, l'ex terrorista...

Cesare Battisti è in Italia : atterrato a Ciampino il volo dalla Bolivia - A Rebibbia in isolamento diurno : Bonafede: "Se squadra delle istituzioni compatta, non ci ferma nessuno" - "Oggi diciamo al mondo che nessuno può sottrarsi alla giustizia Italiana. Battisti si è macchiato di reati gravissime. Sono ...

Cesare Battisti - l’ex terrorista scende dall’aereo scortato dai poliziotti : le prime immagini dopo l’atterraggio a Ciampino : Cesare Battisti è sbarcato a Ciampino, dopo il volo dalla Bolivia, scortato da un gruppo di poliziotti. Ad attenderlo, il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e quello dell’Interno, Matteo Salvini. Nel video le prime immagini dell’ex terrorista dei Pac (Proletari armati per il comunismo) in Italia dopo la latitanza. L'articolo Cesare Battisti, l’ex terrorista scende dall’aereo scortato dai poliziotti: le prime ...

Battisti è arrivato a Ciampino alle 11.30 : è stato preso in consegna da Salvini e Bonafede : "Il mio primo pensiero va ai famigliari delle vittime di questo assassino, che per troppo tempo si è goduto una vita che ha vigliaccamente tolto ad altri, coccolato dalle sinistre di mezzo mondo. È ...

Cesare Battisti è atterrato a Ciampino. Salvini con il giubbotto della polizia : “E ora marcisca in galera” : Cesare Battisti è atterrato all’aeroporto militare di Ciampino. L’ex terrorista catturato ieri in Bolivia è stato subito estradato in Italia. Ad attenderlo - come ha annunciato lui stesso - c’erano il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, con indosso il giubbotto della polizia: «L’abbiamo preso. E o...