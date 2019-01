Baskonia Vitoria-Olimpia Milano | Eurolega basket 2019 | programma | orario | tv e streaming

VIDEO Olimpia Milano-Baskonia Vitoria 93-90 - gli Highlights della partita – Eurolega basket 2019 : L’Olimpia Milano ha conquistato la sesta vittoria stagionale nell’Eurolega 2018-2019 di basket, mantenendosi in piena zona play-off. La compagine meneghina ha sconfitto per 93-90 i tenaci ed irriducibili spagnoli del Baskonia Vitoria per 93-90. Un match che ancora una volta ha messo in risalto tutti i pregi e difetti della formazione allenata da Pianigiani, capace di alternare sprazzi di eccelsa pallacanestro a pericolosi black-out ...

Basket - Eurolega 2019 : Olimpia Milano - colpo play-off! Successo di platino sul Baskonia Vitoria! : Milano soffre ma conquista la sesta vittoria nell’ottava giornata dell’Eurolega 2018-2019 di Basket. Un Successo importantissimo quello trovato oggi dalla squadra di Simone Pianigiani contro gli spagnoli del Baskonia Vitoria per 93-90. L’Olimpia, nonostante le assenze di Nedovic e Della Valle, si conferma nella parte alta della classifica e continua l’ottima stagione europea all’inseguimento dell’obiettivo ...

Olimpia Milano-Baskonia Vitoria - Eurolega basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv : Doppio turno, questa settimana, per l’Eurolega 2018-2019: nel primo di essi, l’Olimpia Milano riceve il Baskonia Vitoria, attualmente sponsorizzato dalla Kirolbet e che cerca la complessa impresa di qualificarsi alle Final Four in casa. Milano arriva a questo appuntamento forte di cinque vittorie e due sconfitte, dopo aver dovuto lottare parecchio per battere il coriaceo Darussafaka, che forse non merita del tutto lo status di ultima ...