Avanti con gli arresti eccellenti | ora nel mirino Casimirri L’ex-Br è in Nicaragua da

Avanti un altro - Paolo Bonolis sconvolto : la concorrente si alza la maglietta e dice "vuoi vedere il mio..." : Paolo Bonolis ha avuto il suo bel daffare, nella puntata di Avanti un altro che è andata in onda domenica 13 gennaio. Una delle concorrenti in gara, infatti, a un certo punto s'è alzata la maglietta che indossava, rivolgendosi al conduttore una domanda maliziosa: "Vuoi vedere il mio cono portafortun

Congresso Pd - domani i primi dati dei circoli : per i sondaggi Zingaretti dAvanti a Martina : ... convinto che ci sia 'esigenza di un'alternativa politica e culturale'. Il candidato a lui più vicino appare sempre più Giachetti, in ticket con Anna Ascani. Paolo Gentiloni ritiene che il nuovo sia ...

Offese ai giornalisti - Di Maio non si presenta dAvanti al Consiglio di disciplina : NAPOLI. Luigi Di Maio non si è presentato oggi davanti al Consiglio di disciplina dell'Ordine dei giornalisti della Campania, che lo aveva convocato dopo il deferimento per i suoi commenti sui ...

Migranti - Salvini : “Avramopulos? A parole tutto bene - ora i fatti”. Conte : “Siamo seri - Avanti con rigore e reciprocità” : “Sono soddisfatto delle parole, ora aspettiamo i fatti, io gli ho messo in mano un elenco di 670 persone già ricollocabili dall’Italia da oggi pomeriggio. Il 2019, finora, è il primo anno e unico dove ci sono stati più espulsioni che arrivi”. Lo afferma il vicepremier Matteo Salvini in conferenza a Palazzo Chigi parlando dell’incontro con il commissario Ue Dimitri Avramopoulos. “Se si vuole sostenere l’Italia – ha ...

Donna uccisa dAvanti a casa nel Perugino con una coltellata alla schiena - è mistero : Aveva un coltello conficcato nella schiena la Donna di 69 anni trovata morta all’esterno dell’abitazione di famiglia a Villa di Magione, nel Perugino.. La ricostruzione di quanto successo è ancora al vaglio dei carabinieri. A dare l’allarme - in base alle prime informazioni - è stata la figlia della Donna, che ha chiamato il centro di salute mental...

Tav - Boccia : Avanti con opere - superare problemi ideologici : Roma, 13 gen., askanews, - 'Capisco che qualcuno ha preso i voti per bloccare le opere pubbliche ma qui c'è un problema di ideologia non di pragmatismo. La politica italiana non ha bisogno di fare ...

Tav - Boccia : Avanti con opere - superare problemi ideologici : Andare oltre la manovra significa porsi la domanda di cosa il Paese deve diventare nei prossimi mesi, come reagiamo al rallentamento dell'economia globale e quindi come facciamo non una nuova manovra ...

GILET GIALLI - SCONTRI E LACRIMOGENI A PARIGI/ Ultime notizie : presidio dAvanti alla casa di vacanza di Macron : GILET GIALLI, SCONTRI e LACRIMOGENI a PARIGI: 74 arresti nella capitale francese. Le Ultime notizie: presidio davanti alla casa di vacanza di Macron

LIVE Perugia-Civitanova volley - Superlega 2019 in DIRETTA : scontro fra titani d’alta classifica. Quante emozioni : Sir Safety Avanti 2-1 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Civitanova, match valido per la 17^ giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Al PalaBarton si affrontano la seconda e la terza della classifica in un incontro di caratello davvero imperdibile: i Campioni d’Italia, reduci dalla sconfitta di Trento che è costata la vetta della generale, se la vedranno contro la Lube che si è rialzata dopo l’arrivo ...

Acca Larentia - giornalista de l’Espresso aggredito : ‘Avanti con informazione’. Damilano : ‘Antifascismo valore in Costituzione’ : Il Nuovo Sacher di Nanni Moretti si è riempito, con persone lasciate fuori dai cancelli, per l’evento della mattina di sabato 12 gennaio “La parola antifascista” organizzato dal settimanale l’Espresso a Roma dopo l’aggressione subita dal giornalista Federico Marconi e dal fotografo Paolo Marchetti entrambi al cimitero Verano per la commemorazione dei gruppi neofascisti dei morti di Acca Larentia. “Non ci ...

Sci alpino - Gigante Adelboden 2019 : Henrik Kristoffersen dAvanti a Hirscher di un soffio nella prima manche. Continua la crisi dell’Italia : Henrik Kristoffersen è al comando dopo la prima manche del Gigante di Adelboden. Il norvegese ha sfruttato al meglio il pettorale numero uno (agevolato da una leggera polverina che ha garantito maggiore grip su una neve molto dura), realizzando il miglior tempo (1’12”39), nonostante un errore sul muro finale, dove ha perso quei due o tre decimi rispetto ai diretti rivali. Anche in Svizzera si ripropone il solito duello ...

