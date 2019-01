Australian Open – Cilic stende Tomic in 3 set | il tennista croato avanza ai trentaduesimi

Australian Open - Nadal sveglia un giornalista che si era addormentato in conferenza stampa. VIDEO : Un finale che conferma quanto i vari Nadal, Federer e Djokovic siano numeri 1 del mondo anche dal punto di vista della comunicazione e della simpatia, e non solo a livello ATP.

Tennis - Australian Open : esordio ok per Seppi - rientro con successo per Nadal : Nadal rientro CON successo - Rafael Nadal, n.2 del mondo, al rientro in gare ufficiali dopo quattro mesi di assenza, stacca il pass per il secondo turno regolando l'Australiano James Duckworth con il ...

Camila Giorgi-Dalila Jakupovic - Australian Open 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Camila Giorgi esordisce nel primo incontro contro la serba Dalila Jakopovic e le attese, inutile negarlo ci sono per quanto ha fatto vedere nel 2018. L’azzurra, vincitrice del torneo di Linz (Austra), vuol dare continuità alle proprie prestazione e vuol iniziare con il piede giusto questa avventura Australiana. Le incognite però non mancano per una giocatrice capace di tutto in campo, nel bene e nel male. Pertanto scopriremo domani cosa ...

Australian Open : inizia il primo torneo del Grande Slam - la finale il 27 gennaio : Si apre oggi, lunedì 14 gennaio, la storica competizione tennistica che dominerà le pagine sportive nei prossimi giorni. Una piccola guida agli Australian Open permetterà di apprezzare meglio questo famoso torneo. Dove si svolgono gli Australian Open Il torneo Australian Open si svolge a Melbourne, seconda città più popolosa dell’Australia in coda a Sydney. I campi prescelti, chiamati Hisense Arena e Laver Arena, fanno parte del colossale ...

Cecchinato-Krajinovic - Australian Open 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : L’attesa è finita e Marco Cecchinato è pronto per esordire contro il serbo Filip Krajinovic negli Australian Open 2019. Una sfida alla portata del palermitano reduce dal trionfante 2018 e che si aspetta di ripetere i medesimi risultati anche in questa stagione. Sul cemento, il gioco del siciliano non dovrebbe però essere così efficace, anche se la semifinale raggiunta a Doha (Qatar), potrebbe sconfessare questa considerazione. Di certo ...

Australian Open – Osaka spiazza tutti : “vittoria? Non sono ossessionata - mi basta il 3° turno! Favorita? Serena Williams” : Naomi Osaka spiazza tutti con una delle sue solite conferenze stampa: la tennista nipponica svela di non essere ossessionata dalla vittoria e di puntare ad arrivare… al terzo turno Lunedì particolare per il mondo del tennis: oggi iniziano gli Australian Open! Nel tennis WTA resta la solita incertezza su chi potrebbe essere la possibile favorita per la vittoria del torneo, anche se i nomi di Serena Williams e Naomi Osaka sono fra i ...

Fognini-Jaume Munar - Australian Open 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Domani sarà il giorno del grande esordio per Fabio Fognini. L’azzurro, numero 13 del mondo, scenderà in campo a Melbourne, affrontando nel match valido per il primo turno degli Australian Open 2019, lo spagnolo Jaume Munar. Una partita, sulla carta, che dovrebbe essere favorevole al nostro portacolori, a patto che il ligure sia focalizzato, come deve, sul confronto. Le aspettative sono molte sul suo conto e non deve sprecare questa ...

Tennis - Australian Open : avanzano Seppi - Travaglia e Fabbiano - Berrettini out : Il numero 54 del mondo è stato eliminato dal talentuoso Stefanos Tsitsipas, che si impone con il punteggio di 3-1, 6-7 6-4 6-3 7-6 lo score per il greco,. Decisive le due palle break che Berrettini ...

VIDEO Seppi-Johnson Highlights Australian Open - buona la prima per l’altoatesino che vola al secondo turno : Comincia bene l’avventura di Andreas Seppi agli Australian Open, torneo nel quale ha raggiunto per quattro volte gli ottavi di finale. l’altoatesino, autore di un’ottima partita, ha superato in quattro set l’americano Steve Johnson: 6-4 4-6 6-4 6-3 il punteggio finale che premia l’azzurro a scapito della testa di serie numero 31. Johnson diventa il terzo giocatore nei primi 32 del seeding a uscire al primo turno in questa giornata; prima di lui ...

Tennis - impresa all'Australian Open dell'ascolano Travaglia. Approda al secondo turno. Giocherà con il ventesimo più forte al mondo : impresa del Tennista ascolano Stefano Travaglia che, all'Australian Open ha battuto l'argentino Guido Andreozzi Approdando così al secondo turno del prestigioso torneo internazionale dove incontrerà ...

Australian Open : Nadal senza problemi - vincono Seppi - Travaglia e Fabbiano : MELBOURNE - Rispetta il pronostico il bilancio azzurro nella prima giornata dell'Australian Open 2019. vincono tre dei quattro italiani in campo. Stefano Travaglia supera l'argentino Guido Andreozzi 6-...

Australian Open donne : vincono Sharapova e Stephens - fuori la Goerges : MELBOURNE - Maria Sharapova lascia in lacrime Harriet Dart . La britannica avrebbe certo sperato in un debutto migliore all'Australian Open. La russa, campionessa nel 2008, chiude 6-0 6-0 in un'oretta ...

Australian Open – La campionessa non stecca : Caroline Wozniacki liquida Van Uytvanck all’esordio : Caroline Wozniacki supera Alison Van Uytvanck all’esordio negli Australian Open: la campionessa in carica si impone in due set Esordio positivo per Caroline Wozniacki negli Australian Open. La campionessa in carica, attuale numero 3 al mondo, ha superato in 1 ora e 35 minuti la belga Alison Van Uytvanck (numero 52 WTA). Wozniacki si è imposta in due set vinti con il punteggio di 3-6 / 4-6. Ai trentaduesimi di finale Wozniacki affronterà ...

Australian Open : Nadal facile - avanzano Seppi - Fabbiano e Travaglia : Il percorso di Seppi, che l'anno scorso qui ha raggiunto gli ottavi per la quarta volta in carriera, proseguirà contro Jordan Thompson, numero 72 del mondo, che battendo Feliciano Lopez ha eguagliato ...