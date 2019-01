Australian Open 2019 | risultati italiani 14 gennaio e avversari al prossimo turno

Australian Open – Esordio sul velluto per Rafa Nadal - lo spagnolo asfalta Duckworth in tre set : Tutto semplice per il tennista spagnolo, che liquida il proprio avversario in poco più di due ore di gioco Cominciano al meglio gli Australian Open per Rafa Nadal, lo spagnolo infatti supera agevolmente l’Australiano Duckworth con il punteggio di 3-0. Un match dominato in lungo e in largo dal mancino di Manacor, che liquida la pratica in poco più di due ore, staccando il pass per il turno successivo dove affronterà il vincitore della ...

Australian Open – Travaglia stende Andreozzi - Fabbiano super contro Kubler : Tsitsipas elimina Berrettini : Niente da fare per Berrettini al cospetto di Tsitsipas, Travaglia e Fabbiano invece staccano il pass per il secondo turno degli Australian Open Cominciano bene gli Australian Open per la formazione azzurra, sono già due infatti i tennisti italiani che approdano al secondo turno. Stefano Travaglia supera in rimonta l’argentino Andreozzi, portatosi avanti nel primo set per poi cedere di schianto in quelli successivi. L’azzurro si ...

Australian Open 2019 : Thomas Fabbiano per la prima volta al secondo turno. Sconfitto in quattro set l’australiano Kubler : Thomas Fabbiano si qualifica per la prima volta al secondo turno degli Australian Open. Il pugliese, numero 102 del mondo, ha sfruttato al meglio l’occasione che gli ha dato il sorteggio, superando il tennista di casa Jason Kubler, 130 del ranking ATP e presente a Melbourne grazie ad una wild card, in quattro set con il punteggio di 6-4 7-6 2-6 6-3 dopo poco più di tre ore di gioco. Nel primo set è decisivo un solo break, ottenuto da ...

Australian Open 2019 : Matteo Berrettini lotta ma vince Stefanos Tsitsipas in quattro set. Il greco accede al secondo turno : Niente da fare per Matteo Berrettini (n.54 ATP) contro il greco Stefanos Tsitsipas (n.15 del mondo) nel primo turno degli Australian Open 2019. L’azzurro lotta come un leone contro il forte ellenico ma è costretto a cedere in quattro set (6-7 (3) 6-4 6-3 7-6 (4)) dopo 3 ore esatte di partita. Un confronto decisamente equilibrato in cui sono stati pochi i punti a fare la differenza e in cui è emersa la miglior continuità di gioco di ...

Australian Open 2019 - Stefano Travaglia rimonta e sconfigge Guido Andreozzi! Grandissimo esordio dell’azzurro : Ottime notizie per l’Italia del tennis: Stefano Travaglia, primo azzurro impegnato agli Australian Open, rimonta e batte in quattro set l’argentino Guido Andreozzi con lo score di 6-7 (3) 6-2 6-3 6-2 in due ore e tre quarti di gioco. Il qualificato italiano affronterà al secondo turno la testa di serie numero 19 del seeding, il georgiano Nikoloz Basilashvili. Nel primo set parte contratto l’azzurro, che subisce il break nel ...

Tabellone Australian Open femminile 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare femminile parte lunedì 14 e si conclude sabato 26 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. 1° TURNO S. Halep (Romania, 1) – K. Kanepi (Estonia) S. Kenin (USA) – V. Kudermetova ...

Australian Open 2019 - gli italiani in campo oggi (14 gennaio) : orari delle partite e come vederle in tv e streaming : Saranno 4 gli italiani ad essere impegnati oggi nella giornata inaugurale degli Australian Open 2019. Sul campo n.3 Matteo Berrettini affronterà la testa di serie n.14 Stefanos Tsitsipas mentre sul 13 Thomas Fabbiano sfiderà la wild card locale Jason Kubler. Vedremo in azione anche Stefano Travaglia, giocatore proveniente dalle qualificazioni, che giocherà contro l’argentino Guido Andreozzi (campo 22) e poi sul campo 15 Andreas Seppi ...