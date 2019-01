Australian Open 2019 | nel giorno di Murray le sorprese sono poche tra uomini e donne I

Australian Open 2019 - tabellone femminile : Sharapova in carrozza - bene Wozniacki e Kerber - fuori Ostapenko e Goerges : Giorno di esordi in quel di Melbourne per la prima giornata degli Australian Open 2019 di tennis. Le temperature in Australia sono piuttosto alte e giocatori e giocatrici devono affrontare anche questa variabile non certo trascurabile per la massimizzazione della propria prestazione. Nel tabellone femminile un day-1 in cui sono state tante le conferme ma anche alcune sorprese non sono mancate. Sharapova, Kerber Wozniacki PASSEGGIANO – ...

Australian Open - Murray fuori al debutto : 'Non è detto che sia la mia ultima partita...' : "Non so se questa sarà la mia ultima partita: se lo è stata, è stata fantastica. Io so di poter dare ancora molto a questo sport , anche a costo di operarmi nuovamente senza aver garanzie. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno manifestato grande affetto". Così si è congedato Andy Murray dal pubblico di Melbourne , ...

VIDEO Federer-Istomin Australian Open 2019 - highlights e sintesi della partita. Debutto agevole per Re Roger : 6-3 6-4 6-3, pratica sbrigata senza nessun problema. Il campione degli Australian Open apre benissimo il suo cammino a Melbourne: Debutto agevole per Roger Federer che batte in tre set rapidi l’uzbeko Denis Istomin. Andiamo a rivivere gli highlights e la sintesi della partita di Re Roger: a caccia di un nuovo spettacolare trionfo. Australian Open 2019 Federer-Istomin gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi ...

VIDEO Murray-Bautista Australian Open 2019 - gli highlights e la sintesi della partita. Lotta commovente del britannico : Una delle ultime (forse proprio l’ultima) grandi battaglie di Andy Murray. Nel primo turno degli Australian Open 2019 il britannico ha provato in tutti i modi a far emozionare il pubblico, in una Lotta estrema contro il fortissimo spagnolo Roberto Bautista Agut: dopo aver annunciato il ritiro il due volte campione di Wimbledon ha onorato comunque l’impegno, restando in campo per più di quattro ore ed uscendo sconfitto con ...

Australian Open 2019 - tabellone maschile : buona la prima per Federer e Nadal - l’uscita di scena di Murray - fuori Isner : La prima giornata del tabellone maschile degli Australian Open è andata in archivio e le emozioni non sono mancate. Sul cemento di Melbourne i migliori interpreti dello sport con racchetta e pallina si sono esibiti in cerca del risultato pieno. Nadal E Federer OK – Era il giorno dell’esordio dei due monumenti della disciplina: Rafael Nadal (n.2 del mondo) e Roger Federer (n.3 del mondo). Le attese non sono state deluse e i due ...

Australian Open - Murray ko al 5° set contro Bautista Agut : Tre vittorie e una sconfitta: questo il bilancio azzurro nella prima giornata caldissima degli Australian Open in corso sul cemento a Melbourne con temperature ben oltre i 30 gradi. Hanno vinto ...

Australian Open 2019 - Andy Murray esce di scena ma non vuole arrendersi : “So di poter dare ancora tanto - non voglio rinunciare” : Ci ha provato Andy Murray. Il campione scozzese, ex numero 1 del mondo del tennis, è uscito di scena nel primo turno degli Australian Open 2019 contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut (n.24 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-4 6-7 (5) 6-7 (4) 6-2 in 4 ore e 14 minuti di partita. Una lotta contro il suo avversario e probabilmente anche contro se stesso, dopo l’annuncio del ritiro, che lui vorrebbe fosse a Wimbledon. Con tre titoli Slam ...

Australian Open - la Kvitova c’è : Rybarikova asfaltata al 1° turno : Australian Open, Petra Kvitova approda al secondo turno dello Slam Australiano battendo la Ryibarikova in due set Australian Open, Petra Kvitova ha vinto al primo turno del torneo contro la Ryibarikova. La tennista ceca non ha avuto particolari problemi contro la collega slovacca, battuta 6-3 6-2 senza affanni. La Kvitova si candida ad un ruolo da protagonista nel primo Slam dell’anno, adesso affronterà al secondo turno la romena ...

LIVE Sport - DIRETTA 14 gennaio : risultati Australian Open - bene gli azzurri. Dakar in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi lunedì 14 gennaio. Giornata particolarmente ricca e avvincente, tanti eventi sotto i riflettori e lo spettacolo non mancherà per iniziare la settimana alla grande. Incominciano gli Australian Open, primo Slam della stagione di tennis: subito in campo due colossi come Roger Federer e Rafael Nadal ma anche quattro italiani a caccia di gloria (Seppi, Travaglia, Berrettini, Fabbiano). La Dakar ...

Australian Open 2019 : Federer al 2° turno - Istomin battuto 6-3 - 6-4 - 6-4 : Federer-Istomin, la cronaca Roger comincia premendo subito sull'acceleratore e strappa la battuta all'occhialuto avversario già nel quarto game, al secondo tentativo. Il fenomeno di Basilea è una ...

Andy Murray rimanda il ritiro? “Australian Open - forse ci vedremo ancora…” : Andy Murray non ha chiuso le porte ad un possibile ritorno agli Australian Open nella prossima stagione, dipenderà dall’operazione “forse ci vedremo ancora, farò tutto il possibile. Per tornare dovrei sottopormi ad un’operazione senza nessuna garanzia di come potrà andare dopo ma spero di tornare“. Lo dice L’ex numero uno del mondo Andy Murray al termine del match perso al 1° turno dell’Australian Open ...

Australian Open - Boultier clamorosamente distratta : si dimentica del super tie-break ed esulta in anticipo : Australian Open, Katie Boulter protagonista di un errore davvero pazzesco, fortunatamente per la tennista ha vinto ugualmente al termine del super tie-break Katie Boulter si dimentica del super tie-break e festeggia in anticipo la vittoria contro la russa Ekaterina Makarova. E’ successo nel terzo e decisivo set dell’incontro tra le due giocatrici al primo turno dell’Australian Open. Dopo aver messo a segno il punto del ...

Australian Open - Roger Federer in scioltezza su Istomin : il primo turno è una passeggiata : Australian Open, Roger Federer ha superato Istomin senza particolari difficoltà: 6-3 6-4 6-4 il punteggio finale Australian Open, Roger Federer ha iniziato col piede giusto il primo Slam dell’anno. Il fenomeno svizzero ha vinto in tre set contro Istomin, senza soffrire più di tanto. 6-3 6-4 6-4 il punteggio finale, con Re Roger che ha dato spettacolo come di consueto. Adesso sulla strada di Federer vi sarà Evans, un altro turno sulla ...

Australian Open - Murray lotta come un leone ma crolla al 5° contro Bautista : match da “libro cuore” : Australian Open, Andy Murray ha dato tutto in un incontro fantastico contro Bautista Agut: sconfitta ed addio al torneo a testa altissima per lo scozzese Australian Open, Andy Murray è stato eliminato al primo turno del torneo dello Slam, probabilmente la sua ultima apparizione in terra Australiana da tennista professionista. Ha chiuso in lacrime al termine di una gara nella quale non ha mollato davvero mai. Sotto 2 set a 0 contro Bautista ...