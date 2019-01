Aumento di capitale | Go Internet rettifica il prezzo dei titoli

Carige - dopo lo stop all' Aumento di capitale se ne va anche il sindaco supplente Monti : Genova - Fabio Monti , nominato sindaco supplente di Banca Carige nell'assemblea dello scorso 22 dicembre, ha comunicato all'istituto ligure 'di non essere più disponibile a ricoprire tale carica' ...

Carige rimbalza dopo il tonfo : pressing Bce per l' Aumento di capitale : MILANO - Balzo del titolo Banca Carige dopo i primi minuti di contrattazione in Borsa. Le azioni hanno aperto con un guadagno del 7,6% e nelle battute successive hanno incrementato il guadagno ...

Carige non riesce a fare prezzo a piazza Affari dopo la bocciatura dell'Aumento di capitale : Milano - Non riesce a fare prezzo e prolunga l'asta di pre-apertura Carige in piazza Affari. Il titolo segna un calo teorico del 12,5% senza esprimere nessun valore in euro. Lo scorso 22 dicembre l'...