Attentato Kabul | almeno quattro morti I feriti sono almeno 44

Afghanistan - Attentato durante cerimonia religiosa a Kabul : almeno 50 morti : L'attentato suicida intorno alle 18 di martedì ora locale in una sala usata per matrimoni ma in cui si erano radunate centinaia di persone in occasione di una cerimonia religiosa in memoria del profeta Maometto. Oltre ottanta i feriti tra cui moltissimi i condizioni gravi che potrebbero far lievitare il già tragico bilancio dei morti.Continua a leggere

