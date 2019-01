Atletico Madrid | Savic ko | la Juventus è a rischio

Atletico Madrid - infortunio per Savic : rischia di saltare la Juventus : ROMa - Stefan Savic rischia di saltare l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro la Juventus. L' Atletico Madrid , infatti, ha reso noto che il difensore ha riportato la rottura ...

Biglietti Juventus-Atletico Madrid - ritorno ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 marzo : Martedì 12 marzo si giocherà Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri affronteranno gli spagnoli all’Allianz Stadium di Torino e andranno a caccia della qualificazione al turno successivo, si ripartirà dal risultato ottenuto al Wanda Metropolitano della capitale iberica e i Campioni d’Italia vorranno il risultato pieno per proseguire la propria avventura nella ...

Liga : il Barcellona vince e Messi fa 400 in Liga - l'Atletico Madrid resta a -5 : Bella vittoria del Barcellona sull'Eibar , con l' Atletico Madrid , reduce dalla vittoria sul Levante, 1-0 grazie al rigore di Griezmann, che resta a -5. Ma a fare notizia nel 3-0 del Camp Nou è ...

Liga : il Siviglia si ferma a Bilbao - l'Atletico Madrid allunga : TORINO - Il Siviglia crolla a Bilbao. E' Inaki Williams il grande protagonista del 2-0 dell'Athletic al San Mamès, dove gli andalusi conoscono solo sconfitte dal 4-0 del settembre 2009. Williams non ...

Calciomercato Inter – Godin chiede di essere l’eccezione alla politica over 30 dell’Atletico Madrid : i tifosi sono dalla sua parte : L’Atletico Madrid e Godin continuano a lottare per il rinnovo del contratto: il difensore vuole 2 anni, la politica over 30 del club ne impone 1 più un altro opzionale. I tifosi intanto protestano in favore del giocatore Da diversi giorni l’Atletico Madrid e Diego Godin stanno intrattenendo una vera e propria battaglia per il rinnovo del contratto. La politica del club parla chiaro: il rinnovo proposto agli over 30 è di 1 anno ...

Atletico Madrid - sit-in dei tifosi per Godin : «Resta con noi» : ROMA - Diego Godin è destinato a diventare un nuovo giocatore dell' Inter . Una notizia che i tifosi dell' Atletico Madrid non avrebbero mai voluto sentire. I supporters dei Colchoneros le stanno ...

Calciomercato - Godin-Inter : sit-in di protesta dei tifosi dell'Atletico Madrid : Hanno organizzato un sit-in di protesta davanti allo stadio Wanda Metropolitano e lo hanno fatto per manifestare tutto il loro disappunto per una storia d'amore, quella tra Diego Godin e l'Atletico ...

Calciomercato Inter - i tifosi dell'Atletico Madrid manifestano per convincere Godin a rinnovare : È stato a lungo uno dei migliori difensori al mondo e ha giocato a un livello altissimo. E continua a dimostrarlo ancora oggi. Per questo noi dell'UNION vogliamo che Godin continui a giocare per l'...

Pronostico Atletico Madrid vs Levante - La Liga 13-1-2019 e Analisi : Atletico Madrid-Levante, domenica 13 gennaio. L’Atletico Madrid è a cinque punti di distanza dal Barcellona e si augura di continuare la sua serie positiva. Al Wanda Metropolitano arriva un Levante carico e reduce dal successo in Copa del Rey ai danni del Barca. I Colchoneros dovranno vedersela con un avversario insidioso e che non avrà nulla da perdere. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Atletico Madrid e ...

Liga 2019 : Barcellona-Eibar - Betis-Real Madrid e Atletico-Levante. Programma - orari - tv e streaming di tutte le partite del 12-13 gennaio : Giro di boa per quanto riguarda la Liga spagnola di calcio: siamo alla diciannovesima giornata, l’ultima del girone di andata. Tante sfide davvero interessanti: Barcellona-Eibar, Betis-Real Madrid e Atletico Madrid-Levante, va a delinearsi la classifica. Andiamo a scoprire il Programma e gli orari degli incontri, e come seguire in streaming le sfide. Diciannovesima giornata Liga 2019 Rayo Vallecano – Celta Vigo, venerdì 11 gennaio ore ...

As : «Morata tra Atletico Madrid e Barcellona» : TORINO - Il destino di Alvaro Morata è sempre più vicino alla Spagna. Come riporta AS, l'attaccante spagnolo è stato offerto anche al Barcellona , che si inserisce così nella corsa per lo spagnolo. ...