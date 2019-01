Atalanta | asta benefica delle maglie Ultima settimana | raggiunti 11 500 euro

Atalanta-Swansea - frenata per Castagne : Timothy Castagne , esterno dell' Atalanta , che piace alla Lazio , sembrava vicino allo Swansea . Invece, come scrive il Corriere dello Sport , c'è troppa distanza tra l'offerta dei gallesi e la richiesta degli orobici.

Calciomercato Atalanta - due club di Serie A su Timothy Castagne : Calciomercato, due club interessati a Timothy Castagne: l’esterno potrebbe lasciare l’Atalanta a gennaio Timothy Castagne potrebbe lasciare l’Atalanta nella sessione invernale di Calciomercato. L’agente del calciatore 23enne ha parlato del possibile addio da parte di Castagne al club orobico. “Lazio e Fiorentina lo seguono e lo apprezzano: cercano un giocatore con le sue caratteristiche – le parole di Ulisse ...

Atalanta - Gomez è incedibile. Dubbi su Pasalic e Castagne : Alejandro Gómez, trequartista dell'Atalanta. GETTY Vacanze finite per Gomez e compagni, che domani si ritroveranno a Zingonia per la ripresa in vista del primo impegno ufficiale del 2018, Coppa Italia,...

Calciomercato Atalanta - i possibili acquisti e le cessioni di gennaio. Si lavora in uscita per Rigoni e Castagne : Ormai, da anni, l’Atalanta è al centro di uno dei progetti più interessanti della Serie A, e anche in questa stagione la squadra di Gasperini sta disputando un campionato egregio, confermando i progressi mostrati di recente, grazie ad un blocco solido di calciatori. C’è dunque da assodare che difficilmente nel mercato di gennaio vedremo qualche stravolgimento, ma è in uscita dove si lavora molto. Dopo un inizio promettente, ...

Atalanta : Pasalic sotto esame - offerte per Castagne e Valzania : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , Castagne , valutato 10 milioni, interessa al Celtic, Valzania piace a Parma e Frosinone.