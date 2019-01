Arresto Battisti | esulta mondo politico Mattarella | bene cattura | sia così per gli altri

Arresto Cesare Battisti - l'aereo con l'ex terrorista a Ciampino alle 11.30 : È atteso alle 11.30 all'aeroporto romano di Campino il volo che sta riportando in Italia dalla Bolivia Cesare Battisti, l'ex terrorista arrestato due giorni fa dall'Interpol e subito estradato in ...

L'asse Bolsonaro-Salvini dietro l'Arresto di Battisti : Bolivia-Italia: Battisti in volo verso Roma Madrid, 14 gen - (Agenzia Nova) - Dopo una latitanza durata lunghi anni, l'ex terrorista di estrema sinistra Cesare Battisti è in volo verso l'Italia, dopo essere stato arrestato in Bolivia lo scorso sabato. Lo riferisce il quotidiano spagnolo "El Mundo"

Arresto Cesare Battisti - l'aereo con l'ex terrorista a Ciampino alle 11.30 : Atterrerà in anticipo il volo decollato questa notte da Santa Cruz, in Bolivia, dove è finita la sua fuga durata 40 anni. "Sconterà l'ergastolo", assicura il ministro della Giustizia, Bonafede

Battisti : Mattarella - "Bene Arresto - ora presto in Italia" : "Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso la sua soddisfazione per l'arresto in Bolivia del latitante Cesare Battisti. Mattarella si augura che Battisti venga prontamente consegnato alla giustizia italiana, affinchè sconti la pena per i gravi crimini di cui si è macchiato in Italia e che lo stesso avvenga per tutti i latitanti fuggiti all'estero". E' quanto si legge in ...

Marine Le Pen lancia un 23enne "italiano" per sfidare Macron. E sull'Arresto di Cesare Battisti : "Vittoria di Salvini" : Marine Le Pen cambia pelle al Rassemblement National e punta sul suo delfino per le prossime elezioni europee. A guidare la lista del partito di estrema destra sarà Jordan Bardella, l'enfant prodige 23enne con origini italiane, presentato in pompa magna a Parigi insieme ad altri undici candidati che comporranno una parte della squadra che correrà alle elezioni di maggio.Il Rassemblement National comincia così la sua campagna ...

Arresto di Cesare Battisti - Marine Le Pen 'Eccellente notizia - felice per gli italiani' : E' un atto che disonora la classe politica francese che ci ha governato'. Marine Le Pen Condividi A proposito dell'Italia, Le Pen ha commentato anche la proposta ai Gilet Gialli venuta da Di Maio . '...

I comunisti Ferrando - Ferrero e Caruso non ci stanno : "Arresto di Battisti è propaganda di governo. No alla vendetta" : Amnistia per Cesare Battisti. Il portavoce nazionale del Partito Comunista dei Lavoratori Marco Ferrando commenta così l'arresto del terrorista rosso, avvenuto per mano dell'Interpol in Bolivia. "Per fatti di 30 anni fa, la soluzione logica dovrebbe essere l'amnistia per Cesare Battisti", ha dichiarato dicendosi contrario all'estradizione."Da parte del governo - dice Ferrando - c'è il tentativo di sfruttare questa cosa come ...

Alberto Torregiani : “L’Arresto di Battisti? Penso sia la volta definitiva” : «La notizia è stata come una bomba. Mi hanno svegliato i giornalisti: 40 messaggi, 50 telefonate. Ed erano le 5 del mattino. Una doccia fredda, ma piacevole. Ora lo spengo dieci minuti per farmi un caffè». Alberto Torregiani, figlio di Pierluigi, il gioielliere ucciso dai Pac di Cesare Battisti il 16 febbraio del 1979 a Milano, a sua volta rimasto ...

Arresto Battisti - Nicola Zingaretti : "Salvini non usi due pesi e due misure" : All'Arresto di Cesare Battisti, "il mio cuore dice 'meno male'. 'Per fortuna'. 'Finalmente'. Era un criminale arrogante che ha fatto di tutto per sfuggire alle sue responsabilità. È bene che sia stato arrestato e spero arrivi in Italia presto". Lo dice Nicola Zingaretti, candidato alla segreteria del Pd, a In mezz'ora. "Chiedo a Salvini di avere questo atteggiamento di giustizia sempre, anche per i giornalisti attaccati, quelli ...

Maccari : "Arresto Battisti un bel regalo" : "Dopo 40 anni credo che sia un bel regalo per tutti che il signor Battisti ritorni nelle nostre terre". Lo afferma Franco Maccari , vicepresidente della Fsp, Federazione sindacati di Polizia ...

Cesare Battisti - il pedinamento prima dell'Arresto in Bolivia. VIDEO - : Poco prima della sua cattura l'ex terrorista viene ripreso mentre cammina per una strada di Santa Cruz de La Sierra. Ha la barba e e porta gli occhiali da sole, indossa jeans e una t-shirt

Pd : soddisfazione per Arresto Battisti : 13.55 soddisfazione pressoché unanime per l' arresto in Bolivia di Cesare Battisti. "Finalmente le vittime del terrorismo avranno giustizia",twitta l'ex premier Gentiloni."Una bella notizia per tutti. Complimenti e grazie ai nostri Servizi di intelligence e alle forze di polizia per questo importante risultato",twitta Guerini,presidente Copasir.Per Orlando, ex Guardasigilli,"non si può che manifestare soddisfazione e congratularsi" ...

Cesare Battisti : come è avvenuto l'Arresto - da OFCS report - : ... che per troppo tempo si è goduto una vita che ha vigliaccamente tolto ad altri, coccolato dalle sinistre di mezzo mondo. È finita la pacchia. #dalleparoleaifatti". A stretto giro arriva anche il ...

Battisti - Mattarella : "Bene Arresto - ora presto in Italia" : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso "la sua soddisfazione per l'arresto in Bolivia del latitante Cesare Battisti ". Il capo dello Stato si augura che "Battisti venga ...