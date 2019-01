Arresto Battisti, critiche al governo da Tajani (FI) a Parrini (PD): “Salvini indecente speculazione”

blogitalia.news

: Sull’arresto di Battisti le polemiche non hanno senso. Dobbiamo solo un grazie enorme a Polizia e Intelligence. Ogg… - matteorenzi : Sull’arresto di Battisti le polemiche non hanno senso. Dobbiamo solo un grazie enorme a Polizia e Intelligence. Ogg… - matteorenzi : L'arresto di Cesare Battisti in Bolivia è una bella notizia. Tutti gli italiani, senza alcuna distinzione di colore… - AnnaAscani : Trasformare l’arresto di #Battisti in una bandiera partitica è penoso. Sono felice che un assassino sconti la sua p… -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Tutti pronti a puntare il dito sull’esecutivo, da Forza Italia al PD Il rientro di Cesarein Italia non ha suscitato solo reazioni positive. La presenza dei ministri Matteo Salvini e Alfonso Bonafede a Roma Ciampino ha infatti acceso il dibattito via social: in molti hanno criticato l’esecutivo per “fare propaganda”. Il primo attacco via Twitter è arrivato dal vicepresidente di Fi Antonio: “deve essere accolto nelle patrie galere, non da un codazzo di politici”, ha accusato. E’ “incomprensibile” e “disdicevole”, ha sottolineato, l’accoglienza riservata “a un ergastolano pluriomicida” con la presenza di due ministri all’aeroporto di Ciampino. Il, ha proseguito, dovrebbe piuttosto “preoccuparsi di fargli scontare la pena fino all’ultimo giorno”. ...