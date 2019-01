Arkas Izmir-Perugia | Champions League volley 2019 | programma | orario e tv Come vederla

oasport

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Martedì 15 gennaio (ore 17.00) si giocherà, match valido per la terza giornata della2018-dimaschile. I Campioni d’Italia saranno impegnati a Smirne, i ragazzi di Lorenzo Bernardi andranno a caccia della terza vittoria consecutiva nella massima competizione continentale: dopo aver battuto Dinamo Mosca e Tours, i Block Devils inseguono il tris in Turchia e partiranno con tutti i favori del pronostico ma non dovranno sottovalutare l’avversario che cerca il riscatto dopo due netti ko consecutivi.I Block Devils, che in campionato hanno commesso qualche passo falso nell’ultimo periodo, non vogliono fermare la propria rincorsa in Europa e devono incamerare punti preziosi per rafforzare il primo posto nel girone, l’unico che garantisce sicuramente la qualificazione ai quarti di finale. Wilfredo Leon, Aleksandar ...