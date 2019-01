Anticipazioni Uomini e donne | la Langella bacia Dal Corso | Lorenzo sempre più confuso

Uomini e Donne Anticipazioni : Gemma chiude con Rocco - lui sbotta : Gemma Galgani lascia Rocco Fredella a Uomini e Donne Gemma Galgani sarà la protagonista del primo appuntamento settimanale di Uomini e Donne. Il lunedì si aprirà con il botto nel Trono Over e con una novità spiazzante: Gemma Galgani lascerà Rocco Fredella. Una doccia fredda per il cavaliere e per il pubblico di Canale5 che aveva lasciato la settimana scorsa la coppia in un clima di serenità. Oggi a Uomini e Donne, come anticipato da un video ...

Anticipazioni Uomini e Donne trono classico - per la scelta di Teresa il favorito è Andrew : Sabato 12 gennaio è stata registrata una delle puntate di Uomini e Donne che più farà discutere gli amanti del gossip nostrano ed in particolare i fans della trasmissione ideata e condotta dalla ''queen'' della televisione italiana, Maria De Filippi. Chi ama questo programma ha imparato negli anni a convivere con i repentini colpi di scena e le ''scelte'' improvvise dei propri protagonisti. La puntata registrata sabato non sfugge a questa regola ...

Anticipazioni Uomini e donne oggi : Gems in confusione - Pamela in lacrime per Stefano : Si apre oggi 14 gennaio una nuova settimana di programmazione di Uomini e donne che, come abitudine, esordirà con il Trono Over. Nonostante Gemma Galgani continui ad essere nel mirino di molti fan del programma, la parte dedicata a dame e cavalieri si conferma come la più seguita nel ricco palinsesto pomeridiano di Canale 5, anche grazie al tira e molla che contraddistingue la dama torinese e Rocco Fredella. La scorsa settimana avevamo visto la ...

Uomini e Donne Anticipazioni - Antonio non torna più? News che gelano Teresa : anticipazioni Uomini e Donne, Antonio Moriconi non torna più? Come tutti sappiamo, la registrazione di ieri di Uomini e Donne ha distrutto totalmente i già fragili equilibri che avevano caratterizzato il trono di Teresa. Le anticipazioni infatti parlano chiaramente di una tronista innamorata di Andrea Dal Corso dopo l’esterna che i due hanno vissuto e […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Antonio non torna più? News che gelano ...

Anticipazioni Uomini e Donne - Gianni attacca Andrea : 'Eravate d'accordo - presi in giro' : Ieri, 12 gennaio, è stata registrata una delle puntate di Uomini e Donne che più faranno discutere gli appassionati del famosissimo dating show, ideato e condotto dalla regina della televisione italiana, Maria De Filippi. Puntata che, secondo le Anticipazioni rilasciate dal sito web ''Il Vicolo Delle News'', ha visto l'improvvisa e sorprendente scelta di Andrea Cerioli. Ma non sono mancate le polemiche perché, durante la scelta, l'opinionista ...

Uomini e donne Anticipazioni Over del 14 gennaio : brusco stop tra Gemma e Rocco : Domani lunedì 14 gennaio 2019 ritorna sugli schermi di canale 5, una nuova puntata di Uomini e donne che, come ogni inizio settimana, riguarderà le vicende del trono Over. Stando alle anticipazioni fornite da 'Witty Tv', la nuova puntata vedrà al centro delle vicende per l'ennesima volta Rocco Fredella e Gemma Galgani che, come vedremo, sembrano di nuovo arrivati ad un punto di non ritorno. Il tira e molla tra i due prosegue da diversi mesi ma ...

Anticipazioni Uomini e Donne : La Scelta d’Amore di Andrea Cerioli! : Anticipazioni Uomini e Donne: Andrea Cerioli stupisce tutti e sceglie Arianna Cirrincione. Gianni Sperti attacca la nuova coppia. Teresa Langella dà il primo bacio appassionato ad Andrea Dal Corso! Seguiteci nel racconto dettagliato! Anticipazioni Uomini e Donne: Andrea Cerioli fa una Scelta con il cuore, rinunciando alla prima serata su Canale Cinque e ad una location da sogno. Gianni Sperti non crede in questa Scelta e per tutto il tempo ...

Uomini e Donne Anticipazioni - Teresa bacia Andrea ma si dispera per Antonio : anticipazioni Uomini e Donne, il bacio di Teresa e Andrea spiazza tutti: studio in delirio Dal Vicolo delle News apprendiamo che le anticipazioni su Uomini e Donne questa volta sono più accese che mai: gran parte della registrazione è stata dedicata infatti al bacio di Teresa e Andrea che ha scatenato l’ira di Antonio e […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Teresa bacia Andrea ma si dispera per Antonio proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Uomini e Donne : Andrea Cerioli ha scelto Arianna Cirrincione : Andrea Cerioli di Uomini e Donne sceglie Arianna Cirrincione E’ appena finita una nuova registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne. E in base alle Anticipazioni pubblicate poco fa on line, il tronista Andrea Cerioli ha scelto Arianna Cirrincione. Una scelta, che ha sorpreso tutti in quanto il ragazzo si è seduto sul trono neppure due mesi fa. Inoltre non ha neppure voluto aspettare di fare la scelta al serale di Uomini e Donne ...

Anticipazioni Uomini e donne - Teresa ritorna di nuovo da Andrew : 'Lo desidero tanto' : Prosegue l'appuntamento con le registrazioni di Uomini e donne trono classico, di cui proprio oggi pomeriggio è in programma una nuova che potrebbe essere caratterizzata da un bel po' di colpi di scena, così come ha anticipato Raffaella Mennoia su Instagram. Ma in questi giorni si parla anche delle registrazioni del programma avvenute nelle scorse settimane, caratterizzata dal ritorno in studio di Andrea Dal Corso, meglio conosciuto al pubblico ...

Anticipazioni Uomini E Donne : Raffaella Mennoia annuncia una scelta nella registrazione. Guarda il video : Anticipazioni Trono Classico, domani verrà registrata una scelta? Raffaella Mennoia spiazza tutti! Domani ci sarà una nuova registrazione di Uomini e Donne e le Anticipazioni del Trono Classico potrebbero sorprenderci! Ci sarà una scelta?... L'articolo Anticipazioni Uomini E Donne: Raffaella Mennoia annuncia una scelta nella registrazione. Guarda il video proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

