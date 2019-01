Anticipazioni Il Segreto | Antolina uccide il padre di Elsa

Anticipazioni Il Segreto : Antolina scopre di essere incinta e inscena il suicidio : Nuovo spazio dedicato a Il Segreto, la popolare soap opera iberica scritta da Aurora Guerra. Da un paio di settimane lo sceneggiato va in onda anche la domenica pomeriggio con degli ascolti poco soddisfacenti. Tuttavia, dopo l'uscita di Emilia ed Alfonso Castaneda, a Puente Viejo sono arrivati tre nuovi personaggi: stiamo parlando di Isaac, Antolina e successivamente anche Elsa. Stando alle Anticipazioni, l'ex cameriera organizzerà un piano per ...

Il Segreto Anticipazioni : ANTOLINA è un’assassina - ecco chi ucciderà… : Nelle prossime settimane a Il Segreto emergerà il vero volto di ANTOLINA (Maria Lima): se ci avete letto in precedenza, sapete già che la ragazza riuscirà a sposare Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) poiché gli farà credere di stare aspettando un figlio da lui; Elsa Laguna (Alejandra Meco) però, stranita dagli atteggiamenti della sua ex ancella, si avvarrà dell’aiuto di Consuelo (Trinidad Iglesia) per cercare di smascherare la nemica e, ...

Il Segreto Anticipazioni 14 gennaio 2019 : Julieta e Fernando sempre più vicini : Il sospetto avvicinamento tra Julieta e Fernando ingelosisce Prudencio e preoccupa Fe. Intanto Carmelo inizia sospettare di Francisca.

Anticipazioni Il Segreto : Antolina fugge da Puente Viejo dopo il rifiuto di Isaac : Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la telenovella scritta da Aurora Guerra. Le Anticipazioni delle puntate di marzo si soffermano su Antolina, interpretata dall'attrice spagnola Maria Lima. La donna, infatti, si allontanerà da Puente Viejo, raccontando una scusa ad Isaac, sposato da appena un giorno. Il Segreto, Anticipazioni: Elsa scopre che Antolina è bugiarda Nel corso delle prossime puntate de Il Segreto, si celebreranno le ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di lunedì 14 gennaio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 14 gennaio 2019: Le lettere piene di minacce continuano ad arrivare ad Adela e così Carmelo intende convincere sua moglie ad avere una scorta, ma lei non vuol saperne… Elsa finalmente si risveglia e, assistita dall’amato Isaac e da Antolina, pian piano ricomincia a riprendersi… Don Anselmo riunisce i paesani di Puente Viejo per far capire loro come stiano davvero le cose: il parroco ...

Il Segreto Anticipazioni 14 gennaio 2019 : Julieta e Fernando sempre più vicini : Il sospetto avvicinamento tra Julieta e Fernando ingelosisce Prudencio e preoccupa Fe. Intanto Carmelo inizia sospettare di Francisca.

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : Prudencio sul punto di morire : Un clamoroso colpo di scena movimenterà le puntate spagnole de Il Segreto. Le recenti anticipazioni provenienti dalla Spagna, rivelano che il giovane Prudencio rischierà, infatti, di morire a causa di Lamberto Molero. Il ragazzo scoprirà che Saul è andato a salvare Julieta e preoccupato per loro si precipiterà nel bosco dove sono i due. Giunto lì insieme a Severo, Carmelo e Mauricio troverà la Guardia Civile intenta ad arrestare Lamberto ed i ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di domenica 13 gennaio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di domenica 13 gennaio 2019: Le condizioni della “rediviva” Elsa appaiono molto gravi: ce la farà a sopravvivere? Raimundo e Julieta alla fine trovano il nome per la fondazione e riescono anche ad ottenere il consenso di Fernando e Donna Francisca… Sarà Prudencio a elargire il denaro per la beneficenza… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Il SEGRETO e ...

Anticipazioni Il Segreto : Elsa si riprende dopo le gravi condizioni di salute : Domenica,13 gennaio, ha inizio una nuova settimana con la longeva soap opera di Canale 5, 'Il Segreto', che continua a porre attenzione intorno alla storia di Elsa che ha vissuto un'esperienza difficile. La compagna di Isaac ha lottato tra la vita e la morte, ma ha potuto godere della professionalità del dottor Zabaleta, pronto a seguire la donna. Nelle puntate che andranno fino a venerdì, 18 gennaio, vedremo che il medico comunicherà ad Elsa di ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : una decisione bizzarra : Il Segreto, Anticipazioni straniere: la partenza di Dolores Il Segreto, nonostante vada in onda in Italia da diversi anni, continua ad appassionare i telespettatori che ogni giorno si sintonizzano su Canale5 e il martedì su Rete 4 per seguire le vicende dei loro beniamini. Le Anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che al centro della scena nelle prossime puntate ci saranno Dolores e Tiburcio. Dolores, dopo il divorzio da Pedro, ha ...

Anticipazioni Il Segreto a marzo : Severo dice ad Irene di essere caduto in disgrazia : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le Anticipazioni delle puntate in onda a marzo si soffermano su Severo Santacruz, interpretato dall'attore Chico Garcia, il quale ha svelato di essere diventato padre di uno splendido bambino alla rivista 'Gran Hotel'. Il latifondista, infatti, farà una comunicazione molto dolorosa ad Irene Campuzano, riguardante le ...

Il Segreto Anticipazioni : Julieta sorprende Prudencio con audaci avance : Claudia Galan (Julieta) in Il Segreto Dalla domenica al venerdì alle 16.25 su Canale5 e in prime time su Rete4 al martedì sera; sono questi gli appuntamenti settimanali con Il Segreto che, pur non raggiungendo i risultati d’ascolto record del passato, continua a poter contare su un nutrito numero di spettatori, sempre pronti ad appassionarsi alle vicende degli abitanti di Puente Viejo. Di seguito le anticipazioni degli episodi in onda dal ...

Il Segreto Anticipazioni 13 gennaio 2019 : Elsa riorganizzare le nozze con Isaac : Dopo essersi ripresa la giovane Laguna ricomincerà con entusiasmo ad organizzare le nozze con Isaac, ma un confessione del carpentiere potrebbe costringerla a cambiare idea.

Beautiful Anticipazioni puntate americane : la figlia di Hope è viva? Un segreto : anticipazioni americane Beautiful: la figlia di Hope e Liam è viva? Taylor scopre la verità Dalle anticipazioni americane di Beautiful sta emergendo una verità sconvolgente. Sembra proprio che la figlia di Hope e Liam sia ancora viva. Secondo gli ultimi spoilers, il dottor Reese fa credere alla coppia che la loro bambina sia morta durante […] L'articolo Beautiful anticipazioni puntate americane: la figlia di Hope è viva? Un segreto ...