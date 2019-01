Angela potrà ancora ballare I medici le salvano la gamba

ilgiornale

(Di lunedì 14 gennaio 2019) La battaglia diGrignano, la giovane trapanese rimasta ferita nell'esplosione avvenuta sabato in una panetteria a Parigi, èaperta. Ma non sarebbe più in pericolo di vita. Ieri la 24enne ...