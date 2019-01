Angela Grignano ferita a Parigi | intervento riuscito Il fratello | ' Tornerà a danzare | è

Esplosione in Francia : #HelpAngelaDanceAgain - lanciata racconta fondi per aiutare Angela Grignano : lanciata raccolta di fondi per aiutare Angela Grignano, la giovane di Trapani rimasta gravemente ferita nell’Esplosione del panificio a Parigi sabato scorso. “Grazie a tutti e se volete aiutare in modo concreto donate e condividete la raccolta fondi che abbiamo appena iniziato: #HelpAngelaDanceAgain“, scrive il fratello di Angela, Tore Grignano, su Facebook. “Un giorno ti faremo leggere tutto e vedrai tutti i messaggi, le ...

Esplosione in Francia - il fratello di Angela Grignano : “E’ sedata - ma riesce ad aprire gli occhi e a riconoscerci” : “Angela è ancora è sedata. Ieri abbiamo potuto vederla per pochi secondi, ma riesce ad aprire gli occhi e a riconoscerci. E ci ha visti“: lo ha dichiarato don Giuseppe Grignano, fratello di Angela Grignano, la giovane trapanese rimasta gravemente ferita nell’Esplosione avvenuta a Parigi sabato mattina, intervenendo alla trasmissione ‘Agorà’ su Rai3. Ieri la giovane è stata operata alla gamba e l’intervenuto è ...

Angela Grignano - riuscito l’intervento alla gamba. Il fratello : “Medici ottimisti” : È andato bene il secondo intervento, effettuato in una struttura specializzata di chirurgia vascolare, alla gamba sinistra per Angela Grignano, la ragazza italiana di 24 anni che lavora nell’hotel Ibis, rimasta gravemente ferita, nell’esplosione causata da una fuga di gas in una boulangerie nella zona dell’Opera, a Parigi, dove hanno perso la vita quattro persone: due pompieri, una turista spagnola e una donna il cui cadavere è stato trovato ...

Parigi - Angela Grignano sta meglio : la gamba non verrà amputata : È salva la gamba di Angela Grignano, la giovane trapanese rimasta gravemente ferita ieri mattina nell'esplosione di Parigi, che rischiava l'amputazione. «I medici...

Angela Grignano operata alla gamba - il fratello : “Intervento andato bene - medici ottimisti” : Angela Grignano, la ragazza italiana rimasta coinvolta nell'esplosione di Parigi, è stata operata alla gamba e l'intervento è andato bene. Il fratello fa sapere che "l'operazione è andata più che bene, i medici sono molto contenti e ottimisti". Secondo quanto spiega una collega di Angela, la gamba dovrebbe essere salva.Continua a leggere

Terza operazione chirurgica per Angela Grignano uscita dal coma dopo lo scoppio presso l'Opera di Parigi : PRIMAPRESS, - Parigi - Si è risvegliata dal coma farmacologico Angela Grignano, la giovane originaria di Trapani rimasta ferita nell'esplosione avvenuta nella boulangerie di Parigi. Con una Terza ...

Angela Grignano rischia l'amputazione della gamba : Roma, 13 gen., askanews, - 'Risultano recisi molti vasi sanguigni e nervi, stanno provando a recuperare il più possibile senza arrivare alla più peggiore delle ipotesi che è l'amputazione della gamba'.

Angela Grignano “si è svegliata dal coma”. Il fratello : “Nuova operazione alla gamba” : Angela Grignano, la giovane italiana rimasta ferita in modo grave nell’esplosione di un panificio a Parigi, sta per essere trasferita in una struttura sanitaria specializzata in chirurgia vascolare. Nel pomeriggio i medici dovrebbero tentare un secondo intervento per ripristinare il flusso sanguigno nella gamba sinistra devastata dalla deflagrazion...

Angela Grignano si è svegliata dal coma - i medici : “Ha riconosciuto i familiari” : Angela Grignano, la ragazza di Trapani ferita a seguito dell'esplosione verificatasi nel quartiere Opera di Parigi, "si è svegliata dal coma e dà cenni di comprensione". Lo confermano i familiari, sottolineando che la ragazza sarà sottoposta a breve ad un terzo intervento chirurgico con il quale i medici tenteranno di salvarla la gamba sinistra.Continua a leggere