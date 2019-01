Ancora un incidente sulla ' circonvallazione' di Aosta | consegnare velocemente una pizza è

Le notizie del giorno – Calciatore coinvolto in un incidente stradale - Ferrero Ancora nella bufera : Le notizie del giorno – Altra notizie shock per il mondo del calcio. Nel dettaglio il centrale dell’Independiente Alan Franco è stato coinvolto in un incidente stradale a Sarandì, il Calciatore è nel giro della Nazionale argentina e l’impatto è avvenuto al ritorno da una festa. Il Calciatore era alla guida di una Jeep e con altri amici a bordo, brutto incidente con un’altra auto a bordo di cui viaggiava una ragazza incinta di 7 mesi. ...

Ancora un incidente in montagna : alpinista precipita da cascate di ghiaccio e muore : Si trovava con alcuni compagni di scalata che hanno lanciato l’allarme. All’arrivo dell’eliambulanza 118 l’equipe a bordo ha potuto soltanto constatare il decesso

Mattia - trovato morto il 24 dicembre in Valmalenco : incidente con Ancora troppe incognite : La morte di Mattia Mingarelli, l'agente di commercio originario di Albavilla (Como) trovato morto la vigilia di Natale nei boschi della Valmalenco (provincia di Sondrio), è ancora, per certi versi, un mistero. Il sopralluogo, effettuato qualche giorno fa dai periti della famiglia del giovane e della Procura, infatti, non ha smentito i risultati dell'autopsia, ma non ha neppure fornito elementi utili per chiudere definitivamente l'indagine. Non ...

Udine - Ancora un incidente sugli sci : bimba di nove anni trasportata in codice rosso in ospedale : La piccola è rimasta gravemente ferita in uno scontro sugli sci avvenuto con una ragazza di 19, ferita in maniera più lieve, sulla pista nera di Sappada . Ha ha riportato un forte trauma toracico e fratture in varie parti del corpo ed è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Udine in codice rosso.

Incidente bus in Svizzera : strada innevata - Ancora ignote le cause dello schianto : ancora sconosciute le cause dell’Incidente stradale verificatosi nella notte su un’autostrada nei pressi di Zurigo: le indagini della polizia cantonale di Zurigo si stanno concentrando sulle condizioni del veicolo, del manto stradale e sul comportamento dell’autista. Il mezzo è partito da Genova ed era diretto in Germania. Al momento dell’Incidente la carreggiata era innevata e, secondo quanto riportato dai media locali, ...

Attilio Romero incontrerà la sorella di Meroni : 'Vivo Ancora vicino al luogo dell'incidente. Mi porterà la pace' : Io ritenevo il Mondo superiore a Pulici e litigavo per questo. Lentini? Sì, forse aveva qualcosa. Ma come Gigi Meroni, mai più nessuno'. Se mi sale ancora la tristezza? A 60 metri sulla sinistra da ...

Ancora traffico da incubo sulla Fi-Pi-Li - chilometri di coda per un incidente : Lastra a Signa , Firenze, , 22 novembre 2018 - traffico in tilt sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno . Un incidente tra mezzi pesanti al chilometro 7 ha provocato la chiusura del ...

Sophia Floersch - la pilota 17enne è una miracolata : l'incidente choc - l'intervento chirurgico di 11 ore - gli arti che si muovono Ancora Ecco ... : Il mondo intero ha visto quello che è successo e possiamo solo ringraziare Dio che Sophia Floersch se la cavi con lesioni relativamente leggere. I nostri pensieri vanno anche alle altre persone ...

F3 - Incidente Macao - Sophia Floersch Ancora sotto i ferri : l'operazione non è Ancora terminata - gli aggiornamenti : Sophia Floersch ancora in sala operatoria: l'aggiornamento sulle condizioni della pilota tedesca sul suo profilo Twitter ufficiale Se qualche ora fa erano circolati primi rumors riguardanti l'...