Ancora tensioni M5s-Lega su Tav | Conte tiene punto su migranti

(Di martedì 15 gennaio 2019) Mentre lapropone la strada del referendum sulla Tav, Luigi Di Maio continua a porre paletti: se "un'analisi costi-benefici ci dice che e' un'opera che non sta in piedi non ha senso realizzarla", spiega. Ed: "Credo che dobbiamo essere lineari, perche' la soluzione migliore e' sempre quella piu' semplice". "Se ci si dice che l'opera non sta in piedi allora si blocca il processo di costruzione". Oggi durante la conferenza dei capigruppo il Pd chiedera' di calendarizzare subito in Aula la mozione presentata a palazzo Madama per tentare di spaccare i pentastellati, ma la maggioranza dovrebbe opporsi. In ogni caso sulla Torino-Lione resta lo stallo. "Si puo' rivedere il progetto ma il tunnel deve esserci", rilancia Salvini. "Per noi e' un argomento chiuso", la linea dell'ala movimentista dei Cinque stelle, con il presidente della Camera, Fico, che in un'intervista ha ribadito ...