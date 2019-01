Anche il rugby è razzista | Ne di mer nel derby veneto

Razzismo Anche nel rugby : cacciato allenatore - : Per quanto ci riguarda va bene così, si può sbagliare in certi momenti e Casellato è un uomo di sport'.

Rugby – Secondo derby italiano : Zebre fermate dal Benetton Anche a Treviso : Zebre fermate dal Benetton anche a Treviso : il Secondo derby italiano terminato col risultato di 28-10 Il Secondo derby italiano di Guinness PRO14 tra Benetton Rugby e Zebre Rugby Club si è concluso in modo analogo al primo atto giocato a Parma, con la vittoria del XV della Marca che ha superato la franchigia federale davanti ai 5000 di Monigo. Primo tempo molto equilibrato come da aspettative con le due squadre che faticano a trovare ...

Rugby – Sei Nazioni femminili : designati gli arbitri - c’è Anche Clara Munarini : designati gli arbitri per il Sei Nazioni femminile: Clara Munarini al debutto nel torneo World Rugby ha annunciato i nomi dei direttori di gara designati per il prossimo Torneo Femminile delle Sei Nazioni in programma nei mesi di febbraio e marzo 2019. Fra i tredici arbitri figura il nome di Clara Munarini che dopo essere stata inserita fra gli undici direttori di gara selezionati per i test match autunnali, debutterà nel Sei Nazioni ...

Diretta Italia-Georgia in streaming oggi su Dplay : il match di rugby Anche in tv su Dmax : Prosegue l'appuntamento con i test match per l'Italrugby. Gli azzurri di Conor O’Shea, oggi pomeriggio, sabato 10 novembre, saranno impegnati in un match interessante: alle ore 15, al Franchi di Firenze, andra' in scena Italia-Georgia. Dopo la batosta, prevedibile, subita dall'Irlanda nel precedente match, gli azzurri devono cercare la vittoria, specie perché i prossimi incontri in programma sono contro due regine del rugby, ovvero Australia e ...