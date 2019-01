Amazon sta lavorando ai videogiochi in streaming : E anche Amazon ci prova: starebbe lavorando a una piattaforma in streaming per videogiochi. Una sorta di Netflix che, in cambio di un abbonamento, permette l'accesso – via cloud – ai titoli anziché alle serie tv. Lo riporta The Information. Amazon non è digiuna del settore: risale al 2014 l'acquisizione, per 940 milioni di dollari, di Twitch, la piattaforma che permette di trasmettere partite ed eventi. ...

Amazon sta sviluppando un servizio di videogame in streaming : Il colosso di Seattle potrebbe lanciare l’anno prossimo una piattaforma per giocare ai titoli più impegnativi da dispositivi poco performanti. Lanciando la sfida alle console

Al Pacino in The Hunt su Amazon - il fascino delle puntate che conquista i divi di Hollywood : "Lo streaming ha fatto diventare più accettabile fare tv per noi gente di cinema" ha commentato Micheal Douglas dopo la sua vittoria come miglior attore per una comedy ai Golden Globe con The Kominsky Method. E Al Pacino deve averlo preso sul serio visto che presto potrebbe sbarcare anche lui in una serie tv per un servizio di streaming.Secondo quanto riporta deadline l'attore sarebbe prossimo alla firma con Amazon Prime Video per la ...

Amazon Alexa sbarca nelle radio per auto di Pioneer e su un interruttore smart mentre Google Assistant arriva in macchina grazie ad Anker : Al CES 2019 continuano a susseguirsi nuovi prodotti con a bordo Amazon Alexa e Google Assistant. Scopriamo gli ultimi tre della serie L'articolo Amazon Alexa sbarca nelle radio per auto di Pioneer e su un interruttore smart mentre Google Assistant arriva in macchina grazie ad Anker proviene da TuttoAndroid.

Lenovo lancia al CES 2019 Lenovo Smart Clock con Google Assistant e due tablet con Amazon Alexa : Lenovo Smart Clock, Lenovo Smart Tab P10 e Lenovo Smart Tab M10 sono tre nuovi dispositivi lanciati al CES 2019. Ecco le loro feature L'articolo Lenovo lancia al CES 2019 Lenovo Smart Clock con Google Assistant e due tablet con Amazon Alexa proviene da TuttoAndroid.

Milano “baciata” da Amazon : ad aprile nascerà il primo 4 Star italiano : Il nome è dovuto al fatto che al suo interno verranno commercializzati i prodotti meglio recensiti dagli avventori dell'e-commerce L'articolo Milano “baciata” da Amazon: ad aprile nascerà il primo 4 Star italiano proviene da TuttoAndroid.

Amazon - primo negozio italiano a Milano : sarà un «4-star» : Amazon, primo negozio italiano a Milano: 10 chicche che potresti trovarciEcho DotArlo Baby ABC1000-100EUSLego Classic Samsung Galaxy A8Samsung Smart TV Fujifilm Instax Mini Fire HD 8 Samsung Galaxy Tab E Xiaomi Mi Band 3Di questo tipo ce ne sono solo tre. E stanno tutti negli Stati Uniti: uno a Berkeley, in California, uno a Park Meadows, Lone Tree, in Colorado, e uno a SoHo, New York. Presto potrebbe essercene uno anche a Milano. Il primo ...

Amazon ormai irraggiungibileStacca Microsoft e Apple : Amazon è l'azienda più capitalizzata al mondo. Il colosso dell'ecommerce di Jeff Bezos ha superato Microsoft chiudendo le contrattazioni lunedi' a Wall Street con un valore di 796,8 miliardi di dollari. Microsoft, che aveva scalzato dalla vetta Apple poco piu' di un mese fa, vale 783,4 miliardi Segui su affaritaliani.it

Samsung supporterà Amazon Alexa e Google Assistant sulle TV del 2019 : Samsung ha annunciato che gli utenti saranno in grado di controllare le imminenti tv QLED sia tramite Amazon Alexa che tramite Google Assistant, a patto che siano in possesso di un dispositivo come Amazon Echo o Google Home. Tuttavia, Alexa e Google Assistant potranno solo controllare il volume, accendere o spegnere la TV, cambiare ingresso o avviare le app selezionate, mentre Bixby dispone di funzionalità più avanzate come la possibilità ...

LG annuncia le TV del CES 2019 : ci sono OLED ed LCD - Google Assistant ed Amazon Alexa : Con il CES di Las Vegas alle porte, iniziano ad arrivare le anticipazioni sui prodotti che i coreani di LG annunceranno in quella occasione L'articolo LG annuncia le TV del CES 2019: ci sono OLED ed LCD, Google Assistant ed Amazon Alexa proviene da TuttoAndroid.

Buono 5 euro Amazon : basta guardare Prime Video - le condizioni : Non poteva fare meglio Amazon, che per questo fine 2018 ha deciso di premiare i suoi clienti Prime con un Buono sconto di 5 euro. Ci sono chiaramente delle condizioni da rispettare per vederselo erogare: se non siete soliti utilizzare Amazon Prime Video, sarà davvero un gioco da ragazzi riuscire nell'impresa. Allo scopo di dare nuovo lustro al proprio servizio di streaming Video, l'e-commerce ha deciso di offrire 5 euro agli utenti Prime che, ...

Amazon fa boom per Natale - e rivela la canzone più chiesta ad Alexa : Il colosso americano del commercio elettronico ha detto di avere conquistato 'decine di milioni' di abbonati al servizio Amazon Prime e di avere venduto in tutto il mondo milioni di dispositivi del ...