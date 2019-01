Allerta Meteo - forte maltempo al Sud : veloce sfuriata fredda - bufere di neve tra Molise - Puglia e Campania [MAPPE] : 1/18 ...

Meteo - maltempo in Italia : Allerta gialla in Sicilia : Nuova ondata di maltempo in arrivo dal nord Europa interesserà l'Italia con venti forti e temporali. Raffiche di burrasca si abbatteranno in Sicilia.

Allerta Meteo : intensi venti di maestrale in arrivo - oltre 100 km/h al sud : Una piccola protuberanza della vasta bassa pressione giunta sull'Europa centro-orientale sta facendo il suo ingresso nel Mediterraneo proprio in queste ore, fiancheggiando il vasto campo di alta...

Allerta Meteo - inizio settimana all’insegna del maltempo al Sud : forti venti di maestrale - caldo foehn al Nord [MAPPE e DETTAGLI] : 1/20 ...

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della Protezione Civile : venti forti sull’arco alpino [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Un nuovo impulso perturbato in arrivo dal nord Europa interesserà l’Italia, investendo per prime le regioni alpine con venti forti sulle vette e sulle vallate esposte. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : criticità “gialla” per vento forte : La Protezione civile regionale del Friuli Venezia Giulia ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo a causa del vento forte e molto forte previsto sulla zona montana della regione: l’avviso è valido da domani a martedì pomeriggio. Le Alpi continueranno a essere interessate in quota da correnti settentrionali, più fredde e intense fra domani e martedì. Lunedì 14 gennaio sulla zona montana soffierà vento forte o molto forte da nord o ...

Allerta Meteo Toscana : domani criticità “gialla” per mareggiate nelle isole : Oggi e domani si verificherà sulla Toscana un rapido transito di una modesta perturbazione, associata ad un temporaneo rinforzo dei venti e ad una intensificazione del moto ondoso: la Sala operativa unificata permanente della Regione ha emesso un codice giallo per mareggiate, valido dalle 7 di domattina fino alla mezzanotte, sempre di domani, lunedì 14 gennaio, che interesserà l’Elba e le altre isole dell’Arcipelago nella provincia ...

Allerta Meteo : nuovo avviso della Protezione Civile per un peggioramento su tutto il Paese : Un nuovo impulso perturbato determinerà un peggioramento delle condizioni Meteorologiche sul Paese, caratterizzato da venti forti di favonio al nord, specie sui settori alpini, e venti di maestrale, fino a burrasca o burrasca forte, su Sardegna e Sicilia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei ...

Allerta Meteo Sardegna : vento e mareggiate per tutto il weekend : La Sardegna è interessata nel fine settimana da una nuova Allerta Meteo per vento forte da nord-ovest e mareggiate. L’avviso di condizioni Meteo avverse diffuso nel pomeriggio dalla Protezione civile regionale scatterà dalla mezzanotte e resterà in vigore fino alle 20 di lunedì prossimo, 14 gennaio. Si raccomanda la massima prudenza alla guida di auto e moto in presenza di forti raffiche laterali che potrebbero far sbandare il veicolo e ...

Allerta Meteo - nuova devastante tempesta di neve sulle Alpi settentrionali : rischio valanghe altissimo in Austria e Svizzera - poi altra irruzione artica in Europa dal 14 Gennaio [MAPPE] : 1/18 ...

Allerta Meteo - Germania - Svizzera e Austria in ginocchio : tra Domenica e Lunedì arriva un’altra bomba di NEVE sulle ALPI : 1/65 ...

Allerta Meteo Sardegna : basse temperature e gelate : Nuova Allerta Meteo del Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile della Sardegna che ha emesso avviso di condizioni Meteorologiche avverse per basse temperature a partire dalle 19 di oggi fino alle 10 di domani 12 gennaio. L’Allerta prevede “ancora temperature minime diffusamente basse (inferiori a 2°c in pianura). Dalla nottata e fino a domani mattina si prevedono gelate diffuse”. La Protezione civile raccomanda ...

Allerta Meteo Sicilia : criticità gialla fino a mezzanotte : La Protezione civile regionale ha diffuso un aggiornamento delle previsioni Meteo di oggi in Sicilia, con un Allerta gialla fino alla mezzanotte di oggi. L'articolo Allerta Meteo Sicilia: criticità gialla fino a mezzanotte sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Puglia : domani neve al di sopra dei 300-500 m : Il centro funzionale della Protezione civile regionale della Puglia ha emanato un’Allerta gialla per neve prevista per domani – venerdi’ 11 gennaio dalle 8 e per le successive 12 ore – nella zona garganica e per le zone piu’ interne del sub appennino dauno e dell’alta Murgia. Qui sono previste nevicate da isolate a sparse al di sopra dei 300-500 metri, con apporti al suolo generalmente deboli, fino a moderati ...