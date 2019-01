Alle primarie dei circoli Pd in testa Zingaretti con il 48 | 8% Insegue

Pd - Zingaretti 'La ripartenza dipende dall afflusso Alle primarie. Sul simbolo polemica arrogante' : Parte dalla notizia del giorno, Nicola Zingaretti. dalla cattura in Bolivia del terrorista Cesare Battisti. Intervistato da Lucia Annunziata nel programma Mezz'ora in più , dice: 'Il mio cuore e la ...

Ci sono due candidati Alle primarie Democratiche americane : Il 44enne Julian Castro ha ufficialmente lanciato la propria campagna, la 37enne Tulsi Gabbard lo farà a breve, ma si aspettano ancora candidati più noti e di rilievo

Problemi iscrizioni online sul MIUR Alle scuole primarie e secondarie oggi 7 gennaio? Supporto Alle famiglie via telefono e mail : Primi Problemi per le iscrizioni online sul sito MIUR per le scuole primarie e secondarie italiane. Dalle ore 9 di oggi 7 gennaio, almeno sulla carta, è possibile per tutti inoltrare domanda di accesso agli istituti sia pubblici che paritari: peccato che non siano poche le difficoltà incontrate in queste ore dai genitori desiderosi di effettuare la procedura a nome dei propri figli. Cerchiamo dunque di capire che cosa stia succedendo, visto che ...

La senatrice statunitense Elizabeth Warren ha annunciato la sua candidatura Alle primarie dei Democratici per le elezioni presidenziali del 2020 : La nota senatrice Elizabeth Warren statunitense ha annunciato la sua candidatura per le primarie del Partito Democratico in vista delle prossime elezioni presidenziali statunitensi, previste per il 2020: Warren è la prima politica Democratica conosciuta e di alto livello a comunicare

Pd - il caso Umbria : boom di votanti Alle primarie che incoronano segretario Bocci - vicino alla governatrice : Politica Congresso Pd, prova generale nelle regioni. I renziani vogliono la conta di GIOVANNA CASADIO

Primarie Pd - il ritorno di D’Alema per Zingaretti : “Congresso insieme”. E spunta l’ipotesi lista unica Alle Europee : L’impegno per Nicola Zingaretti alle Primarie del Pd. E poi un listone unico di Progressisti. È uno scenario che provoca subito reazioni tra i dem quello evocato da Massimo D’Alema. Dopo mesi di silenzio, l’ex presidente del consiglio è tornato. E ha scelto il ventesimo anniversario di Italianeuropei, la fondazione che anima per intervenire sui destini del suo ex partito. Nessuna citazione diretta, né del Pd e neanche di Matteo ...

Zingaretti Alle primarie Pd vuol fare votare i sedicenni : "Io dico a tutti coloro che sono arrabbiati, che vogliono cambiare il Pd, che hanno paura di questo governo o che hanno creduto in questo governo, di andare ai gazebo a votare alle primarie del Pd per cambiare. Anzi io credo che noi dovremmo spingere anche nelle regole, credo che vada dato il diritto di voto ai sedicenni: noi decidiamo del futuro e loro sono i più interessati al futuro". Lo afferma Nicola Zingaretti in una intervista al ...

Romano Prodi - la stoccata al Pd : 'Non so se voterò Alle primarie del partito' : L'ultima stoccata al Pd arriva da Romano Prodi : 'Non lo so ancora se andrò a votare a marzo, occorre far politica...'. Insomma, la sua presenza alle primarie del Partito democratico è tutt'altro che scontata: 'Mi facciano capire qual è il programma allora posso anche giudicare, non è il numero dei ...

Romano Prodi : "Non so se andrò a votare Alle primarie Pd. Renzi si decida - non può stare in mezzo all'uscio" : alle primarie Pd mancano soltanto tre mesi, ma Romano Prodi è ancora indeciso sul da farsi: "Mi facciano capire qual è il programma allora posso anche giudicare, non è il numero dei candidati di cui abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di idee grandi, sul problema dei giovani, sulle diseguaglianze", ha detto l'ex premier ai microfoni di 24Mattino, su Radio 24. "Non so ancora se andrò a votare ai gazebo - ha proseguito - ...

Anna Ascani e Roberto Giachetti hanno raccolto le firme necessarie per candidarsi Alle primarie del PD : I deputati del PD Anna Ascani e Roberto Giachetti hanno raccolto le firme necessarie, da consegnarsi entro mercoledì sera, per candidarsi alle primarie del Partito Democratico. Per farlo bisogna infatti presentare le firme di almeno il 10 per cento dei

Maria Elena Boschi al forum nella redazione di Leggo : Alle primarie non voto Zingaretti. Salvini fascista? No - ma prenda distanze. Di Maio ... : Le primarie - ha spiegato Maria Elena Boschi durante il forum nella redazione di Leggo - possono non essere risolutive, ma se i candidati si confrontano sulle idee e su una linea politica possono ...

