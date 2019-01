Alfa Romeo allo stesso livello di Ferrari in Formula 1 | ecco il piano di Sergio Marchionne

Maurizio Arrivabene all'Alfa Romeo Sauber con Raikkonen e Giovinazzi : Dopo l' addio alla Ferrari, Maurizio Arrivabene potrebbe rimanere in Formula 1 e ancora con Kimi Raikkonen come pilota. Come riportato dalla Bild, l' ex team principal del Cavallino sarebbe vicino a coprire lo stesso ruolo all' Alfa Romeo Sauber. Con gli svizzeri ritroverebbe Giovinazzi cresciuto ne

Alfa Romeo - il prototipo del bolide per la 24 Ore di Le Mans : Parliamo di un brand che porta con sé una grande storia per quanto riguarda il mondo delle corse e dello sport, basta citare la prima vittoria mondiale in Formula 1 nel 1950 con Farina , ripetuta poi ...

Alfa Romeo 8C : disco verde da Tim Kuniskis per la supercar da 700 CV [FOTO] : Il CEO della Casa del Biscione ha confermato la produzione della nuova supercar ad altissime prestazioni L’Alfa Romeo 8C, inedita supercar della Casa del Biscione anticipata dall’ultimo piano industriale FCA comunicato lo scorso giugno, era stata messa in discussione dopo la morte di Sergio Marchionne e il successivo arrivo di Manley alla guida di Fiat-Chrysler. Ora però, le speranze di vedere di vedere sulle nostre strade una nuova ...

Alfa Romeo - il maxi SUV costruito a Mirafiori : svelati possibile nome e data del debutto [FOTO] : Il futuro SUV di segmento E targato Alfa Romeo sarà prodotto nello stabilimento FCA di Mirafiori Buone notizie per la Casa del Biscione: il SUV di segmento “E” Alfa Romeo sarà costruito nell’impianto FCA di Mirafiori. Questo è quello che emerge dalle dichiarazioni di Ferdinando Uliano, segretario nazionale FIM – CISL rilasciate al Corriere della Sera. Il maxi SUV targato Alfa potrebbe essere presentato nel 2022 per poi confrontarsi con ...

Alfa Romeo Kamal : ecco come potrebbe essere il profilo del C-SUV [FOTO] : Analizziamo il design del progetto realizzato dall’abile designer Alessandro Masera Dopo aver diramato una prima immagine del suo progetto che prova ad immaginare la vista anteriore del futuro C-SUV Alfa Romeo, Alessandro Masera ci mostra nuovi dettagli del suo lavoro battezzato Kamal. IL nome usato da Masera è il medesimo che identifica il primo prototipo di SUV presentato dalla Casa del Biscione nel 2003 in occasione del Salone di ...

Alfa Romeo LMP1 : quell’irrefrenabile voglia di correre alla 24 Ore di Le Mans : Il prototipo targato Alfa Romeo appartenente alla categoria LMP1 è frutto della bravura di Sean Bull Design Appassionati e tifosi bramano ormai da anni un ritorno alle corse per la Casa del Biscione, uno dei pochi marchi automobilistici al mondo capace di vantare un palmares di vittorie davvero sconfinato nel mondo del motorsport. Per questo motivo, Sean Bull Design ha realizzato un interessante progetto basato un rendering che immagina un ...

Alfa Romeo Stelvio by Romeo Ferraris : L’Alfa Romeo Stelvio non poteva che suscitare interesse da parte della Romeo Ferraris, che da anni si cimenta nello sviluppo e nella lavorazione delle auto del marchio del Biscione, specie degli ultimi esemplari usciti sul mercato. Gli interventi apportati sulla Stelvio dai tecnici di Opera hanno interessato diversi fattori, da quello meccanico/elettronico a quello estetico, […] L'articolo Alfa Romeo Stelvio by Romeo Ferraris sembra ...

Alfa Romeo LMP1 : la super sportiva italiana ipotizzata in render : ... inizia a muovere i primi passi nel mondo del blogging da Lucera, un piccolo paese in provincia di Foggia. Attualmente collabora con diversi siti Web e gestisce un blog personale. Nel tempo libero, ...

Alfa Romeo Giulietta : per rilanciare le vendite torna l'offerta con anticipo zero e rate da 282 Euro : Ho collaborato con diverse testate online, occupandomi di temi differenti ma senza mai abbandonare il mondo dei motori ed, in particolare, il settore auto che ormai seguo quotidianamente con l'...

Alfa Romeo - Fiat - Ferrari - Maserati - Jeep - FCA : le migliori notizie della settimana - 31 dicembre - 6 gennaio - : Continuate a seguirci in questi giorni, sia dal sito che dai nostri canali social , trovate tutti i link utili ad inizio articolo, , per tutti gli aggiornamenti sul mondo delle quattro ruote ...

Real Betis - rinnovata la partnership con Alfa Romeo : Il marchio italiano diventa uno degli sponsor principali del club spagnolo. Il logo della casa automobilistica sarà presente sulle divise d'allenamento. L'articolo Real Betis, rinnovata la partnership con Alfa Romeo è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Alfa Romeo Stelvio By Romeo Ferraris : il SUV del Biscione mette le ali [FOTO] : Le incredibili doti della Stelvio non potevano che attirare l’attenzione del mitico tuner di Opera Imponente e affascinante, l’Alfa Romeo Stelvio non poteva che suscitare interesse da parte della Romeo Ferraris, che ormai da anni si cimenta nello sviluppo e nella lavorazione delle auto del marchio del Biscione, specialmente se si tratta degli ultimi esemplari usciti sul mercato. E in un periodo di freddo, vacanze e spostamenti, la più ...

Alfa Romeo Stelvio - Vitaminizzata da Romeo Ferraris : Romeo Ferraris ha realizzato una serie di accessori dedicata all'Alfa Romeo Stelvio. La Suv italiana viene dotata dell'assetto ribassatto H&R e di distanziali per allargare di 20 mm la carreggiata anteriore e di 25 mm quella posteriore, oltre ai cerchi OZ in tinta Corsa Bright con pneumatici Pirelli 255/45. La carrozzeria propone il wrap Avery Color Flow cangiante che varia tra il verde, il bronzo e il viola, abbinato ai vetri posteriori ...

Alfa Romeo : dagli USA arriva il nuovo video promozionale 'King' con Giulia - Stelvio e la C37 protagoniste : Ho collaborato con diverse testate online, occupandomi di temi differenti ma senza mai abbandonare il mondo dei motori ed, in particolare, il settore auto che ormai seguo quotidianamente con l'...