After Life | la nuova serie comedy di Ricky Gervais | vivo per punire il mondo

tvzap.kataweb

: RT @PressviewLuke: Molti lo hanno conosciuto per la sua partecipazione alla #SerieTV #TheOffice. A marzo #RickyGervais sbarca su #Netflix… - charlietantrum : RT @PressviewLuke: Molti lo hanno conosciuto per la sua partecipazione alla #SerieTV #TheOffice. A marzo #RickyGervais sbarca su #Netflix… - PressviewLuke : Molti lo hanno conosciuto per la sua partecipazione alla #SerieTV #TheOffice. A marzo #RickyGervais sbarca su… - jan_novantuno : After Life è composta da 6 episodi di circa 30 minuti ciascuno. -

(Di lunedì 14 gennaio 2019) Tony è un uomo che aveva una vita perfetta finché sua moglie Lisa muore improvvisamente. Dopo aver preso in considerazione l’idea di suicidarsi, Tony decide invece di vivere peril, dicendo e facendo ciò che gli pare. Tony è convinto di aver quasi ottenuto un super potere – non è più interessato a se stesso né a nessun altro – ma mantenere i suoi propositi si rivela molto difficile perché tutte le persone intorno a lui cercano di salvare il bravo ragazzo che conoscevano e che pensano sia ancora in lui.è un’irriverenteconnel ruolo del protagonista disponibile dall’8 marzo 2019 su Netflix., composta da 6 episodi della durata di 30 minuti ciascuno, è creata e diretta da. Meglio conosciuto in televisione per i suoi trascorsi in The Office, labritannica che ha ispirato l’omonimo adattamento ...