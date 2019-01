Africa Eco Race | l' Italia chiude a testa alta

Africa Eco Race 2019 : il trionfo di Alessandro Botturi. Il centauro trionfa nel rally africano - terzo Simone Agazzi : Non solo la Dakar in corso in questi giorni ad affascinare gli appassionati di rally. Si è tenuta ed è andata in archivio un’importante gara nel panorama “distance” ovvero l’Africa Eco Race, partita il 30 dicembre da Nador (Marocco), attraversando tutto il Paese nordAfricano e la Mauritania, per poi concludersi proprio nella “vera” Dakar, in Senegal, nello scenario magnifico del Lago Rosa. Ecco che dopo 12 ...

Africa Eco Race 2019 : il trionfo di Alessandro Botturi. Il centauro trionfa nel rally africano - terzo Simone Agazzi : Non solo la Dakar in corso in questi giorni ad affascinare gli appassionati di rally. Si è tenuta ed è andata in archivio un’importante gara nel panorama “distance” ovvero l’Africa Eco Race, partita il 30 dicembre da Nador (Marocco), attraversando tutto il Paese nordAfricano e la Mauritania, per poi concludersi proprio nella “vera” Dakar, in Senegal, nello scenario magnifico del Lago Rosa. Ecco che dopo 12 ...

Africa Eco Race - la festa di Botturi sul Lago Rosa : Il Lago Rosa è sempre il Lago Rosa ed evoca tutti i 79 piloti al traguardo degli oltre 100 partiti da Montecarlo il 30 dicembre, immagini del passato. L'ultima speciale, anche se non valida per la ...

Africa Eco Race. Botturi - vittoria vicina : L'11 gennaio è una data particolare per gli appassionati di rally e Alessandro Botturi avrebbe voluto dedicare una vittoria alla memoria di Fabrizio Meoni, scomparso 14 anni fa: «Oggi però abbiamo ...

Africa Eco Race 2019 - Alessandro Botturi si aggiudica l’ottava tappa e allunga in testa! Simone Agazzi ottimo terzo : L’Africa Eco Race 2019 continua a parlare italiano. Dopo la vittoria di Simone Agazzi nella tappa di ieri, è arrivato oggi il quarto successo per Alessandro Botturi che ha conquistato l’ottava frazione, 507 km insidiosi attraverso le temibili dune della Mauritania con partenza da Chaci e arrivo ad Amodjar. Il pilota italiano della Yamaha è partito in terza posizione e ha recuperato lo svantaggio di due minuti dopo soli 20 km, ...

VIDEO Terribile incidente all’Africa Eco Race - carambola pazzesca sulla linea del traguardo : Terribile incidente sulla linea del traguardo della settima tappa dell’Africa Eco Race, prestigioso rally che si sta disputando nel Continente Nero. I francesi Dominique Laure/Christophe Crespo e i russi Sergey Kuprianov/Aleksandr Kuprianov si sono scontrati con le loro vetture generando una carambola pazzesca. Fortunatamente tutti sono rimasti illesi. Di seguito il VIDEO. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

Africa Eco Race 2019 - Simone Agazzi vince la settima tappa! Alessandro Botturi in testa alla generale : Dopo la cancellazione della sesta frazione a causa del forte vento che ha impedito agli elicotteri di mettersi in volo, oggi è ripartita la Africa Eco Race 2019 con la settima tappa. Il celebre rally che si sta disputando nel Continente Nero ha affrontato l’insidiosa Chami-Gare du Nord-Chami, 480 chilometri con due cordoni di dune impegnative e una navigazione al limite. A imporsi è stato uno straordinario Simone Agazzi che si è così ...

Africa Eco Race 2019 - annullata la sesta prova a causa del vento : Alessandro Botturi sempre in testa : Oggi non si è disputata la sesta tappa dell’Africa Eco Race 2019, prestigioso rally che si sta svolgendo nel Continente Nero. La prima speciale in Mauritania, infatti, non si è potuta correre a causa del vento che ha impedito agli elicotteri di mettersi in volo. Senza la possibilità di assicurare assistenza medica, la prova è stata naturalmente annullata. Domani è in programma la Chami-Gare du Nord-Chami che però non sarà più marathon ...

Africa Eco Race - annullata la tappa Dakhla-Chami : Niente gara ieri all' Africa Eco Race : la ss6 della tappa Dakhla-Chami è stata annullata per il troppo vento. Gli elicotteri non si sono potuti alzare e garantire così la necessaria sicurezza ai ...