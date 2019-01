Accordo con NF Sport | l’agenzia curerà l’immagine di Benito Carbone

Industria : Accordo tra ENEA e Stazione Pelli per un settore conciario più sostenibile : Identificare processi produttivi innovativi a ridotto impatto ambientale nel settore dell’Industria conciaria, anche con un approccio rivolto all’economia circolare. È l’obiettivo dell’accordo di partnership triennale tra l’ENEA e la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli (SSIP), firmato dai presidenti Federico Testa e Graziano Balducci. “Il trasferimento di tecnologie innovative per accrescere la sostenibilità e la ...

Industria : Accordo tra ENEA e Stazione Pelli per un settore conciario più sostenibile : Identificare processi produttivi innovativi a ridotto impatto ambientale nel settore dell’Industria conciaria, anche con un approccio rivolto all’economia circolare. È l’obiettivo dell’accordo di partnership triennale tra l’ENEA e la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli (SSIP), firmato dai presidenti Federico Testa e Graziano Balducci. “Il trasferimento di tecnologie innovative per accrescere la sostenibilità e la ...

Calciomercato - Dennis Praet ed il suo futuro lontano dalla Sampdoria : “ho un Accordo con la società” : Calciomercato, Dennis Praet non lascerà la Sampdoria nella sessione invernale, in estate invece trattenere il belga potrebbe essere complicato Calciomercato, Dennis Praet ha parlato del proprio futuro alla Sampdoria. Il centrocampista si è concesso ai microfoni di hln.be, ed ha dichiarato: “Se non avessi firmato il rinnovo, la prossima estate mi sarebbe rimasto solo un altro anno di contratto, e poi sarei potuto partire per una ...

Andrea Cerioli di U&D ha scelto ma la sua decisione non convince : 'Era d'Accordo' : Andrea Cerioli ha scelto, la sua decisione però ha lasciato tutti senza parole. Nessuno si aspettava che il ragazzo potesse essere pervenuto ad una scelta così presto, pertanto, c'è chi lo ha accusato di essere d'accordo con Arianna Cirrincione. Nel caso specifico, è stato l'opinionista Gianni Sperti a formulare le accuse più pesanti contro l'atipico tronista: "Era d'accordo". Maria De Filippi prova a dissuadere Andrea Cerioli dalla scelta Le ...

Lega - Salvini : "Se in disAccordo con i 5 Stelle la via sovrana è il popolo" : "Ci sono altre decine di assassini a piede libero in Europa e nel Mondo. Daremo tutte le energie possibili per riportarli nelle carceri italiane li andremo a prendere uno" ha promesso. Subito dopo il ...

Corbyn : Brexit senza Accordo con Ue sarebbe catastrofica - : La dichiarazione del leader laburista è arrivata un giorno dopo che Bloomberg ha riferito che un gruppo di ministri ha esortato Theresa May a chiedere aiuto a Jeremy Corbyn se il Parlamento avesse ...

Assemblea PBD : sì ad Accordo quadro con Ue : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Salvini : tenere conto piazza sì tav - senza un Accordo referendum : Milano, 12 gen., askanews, - 'È sempre un buon segno quando gli italiani partecipano e manifestano civilmente. Non come i centri sociali che sfasciano e aggrediscono, quindi dobbiamo tenerne conto. Io ...

Tav - disAccordo crescente nella maggioranza - Lega domani in piazza coi sì. M5S - contano i costi/benefici : Il ministro Toninelli annuncia per fine mese la valutazione conclusiva su costi e benefici dell'opera. Dal Carroccio si conferma che o l'eventuale no sarà ben motivato o si va al referendum -

Consob - tiene l'Accordo M5S-Lega : ... Minenna ha la competenza per raddrizzare una Consob che sbanda oramai da anni e che potrebbe rimettere sotto il giusto controllo e indirizzo la finanza di questo Paese e da qui rilanciare l'economia ...

Ueli Maurer a Vienna - dubbioso riguardo a rapido Accordo con Ue : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Sanremo 2019 - Claudio Bisio : “Sui migranti sono d’Accordo con Claudio Baglioni. Anch’io parlerò di attualità” : “Rispetto a ciò che ha detto in conferenza stampa sul tema dei migranti sono d’accordo con Claudio Baglioni. Come potrebbe essere altrimenti ? Mi è sembrata una dichiarazione assennata e condivisibile”. A dirlo è Claudio Bisio, il co-co-conduttore del prossimo Festival di Sanremo in un’intervista a La Stampa, all’indomani della polemica politica sulle dichiarazioni fatte dal direttore artistico e conduttore del Festival ...

Milan-Uefa - concluso l'incontro : si cerca l'Accordo sul Fair-play finanziario : Incontro concluso, a Nyon, tra l'ad del Milan, Ivan Gazidis, e la Uefa, appuntamento con cui i rossoneri volevano sondare la possibilità di una mediazione in merito alla sanzione ricevuta per la ...

SELVAGGIA LUCARELLI VS ALESSIA MARCUZZI/ 'Per andare d'Accordo con l'ex non servono psicoterapeuti - ma...' : SELVAGGIA LUCARELLI inveisce contro ALESSIA MARCUZZI, Simona Ventura e tutte le vip che hanno passato le vacanze insieme alle loro ex. Ecco il suo sfogo