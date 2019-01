Accadde oggi | Belice | il 14 gennaio 1968 il devastante terremoto che spostò l’accento

Accadde oggi - il primo derby di Torino : sapete come finì? - : Per la cronaca vinse il Torino per 2-1 grazie alle reti granata di Orsi e Kaempfer, di Borel sul rigore invece la marcatura bianconera. La Juventus dovrà attendere due anni prima di festeggiare la ...

Accadde oggi : il 13 gennaio 2012 il terribile naufragio della Costa Concordia [FOTO] : 1/57 ...

Accadde oggi - 13 gennaio 1907 : si gioca il primo derby di Torino : I derby tra le due maggiori squadre torinesi Juventus e Torino iniziarono a essere disputati nel 1907; il primo incontro, datato 13 gennaio e andato in scena sul campo del Velodromo Umberto I, rappresentò anche la prima partita ufficiale giocata dal Torino, vittorioso per 2-1. Le cronache di quella prima sfida narrano di un aneddoto: per “vendetta” qualcuno riuscì a chiudere a chiave Dick negli spogliatoi, costringendolo così a ...

Accadde oggi : 10 anni fa la prima di Beckham al Milan : Soltanto il Cristiano Ronaldo di oggi è paragonabile, a livello mediatico, a ciò che era lo Spice Boy quando il suo destro incantava gli stadi di tutto il mondo. Bene, esattamente 10 anni fa, l'11 ...

Accadde oggi : l’11 gennaio 1693 un terremoto devasta la Sicilia - morirono oltre 60mila persone : L’11 gennaio del 1693 la Sicilia intera venne sconvolta da un fortissimo terremoto: allo stato attuale questo evento sismico è considerato il più forte fra quelli avvenuti negli ultimi mille anni in Italia. Una scossa di magnitudo 7.4 colpì la costa orientale della Sicilia, tra Catania e Siracusa. Passato alla storia come il “terremoto della Val di Noto“, il devastante sisma distrusse più di 45 centri abitati causando almeno 60 mila ...

Accadde oggi - 11 gennaio 1914 : nasce la Reggina : L’11 gennaio 1914 61 impiegati pubblici fondarono l’US Reggio però grazie ad Ettore Serpieri, già presidente e fondatore della squadra Reggina dell’Ausonia e successivamente consigliere del Reggio Foot Ball Club, che nel 1928 si trasformerà in US Reggina. Nella stagione 1964-1965 la Reggina, conquistò la prima promozione in Serie B mentre a cavallo tra 1999 e il 2009 inoltre, disputò 9 stagioni in Serie A, di cui sette ...

Accadde oggi - 10 gennaio 1960 : la prima puntata di Tutto il calcio minuto per minuto : Il programma Tutto il calcio minuto per minuto nacque durante la stagione 1959-60, da un’idea di Guglielmo Moretti, che prese spunto da una trasmissione radiofonica francese (“Sports et Musique”), nella quale cronisti-inviati commentavano in diretta dai campi di gioco le partite del campionato locale di rugby a 15. Le trasmissioni iniziarono in via sperimentale nel 1959, mentre il debutto ufficiale avvenne domenica 10 ...

Accadde oggi - 9 gennaio 1900 : nasce la Lazio : La Società Sportiva Lazio S.p.A. (nota anche come S.S. Lazio o più semplicemente Lazio) è una società polisportiva italiana nota soprattutto per la sua sezione calcistica. Fu fondata a Roma, il 9 gennaio 1900. La Lazio è presente dal 6 maggio 1998 alla Borsa di Milano nell’indice FTSE Italia Small Cap: è stata la prima società calcistica italiana a quotarsi in Borsa dove sono state successivamente ammesse anche la sua concittadina ...

Accadde oggi : il 9 gennaio 1878 muore Vittorio Emanuele II : Vittorio Emanuele II sale al trono del Piemonte nel 1849 per l’abdicazione del padre Carlo Alberto a seguito della sconfitta di Novara. Fu il “Re galantuomo” dell’Unità d’Italia, completata nel 1870 con la presa di Roma. Vedovo di Maria Adelaide d’Asburgo, morta nel 1855 dopo avergli dato otto figli, sposò nel 1869 la “Bella Rosina”, Rosa Vercellana Guerrieri, una popolana che lo rese ancora ...

Accadde oggi : l’8 gennaio 1324 Marco Polo muore a Venezia : Il mercante Veneziano Marco Polo compie il primo viaggio in Oriente arrivando fino a Pechino assieme al padre Niccolò e allo zio Matteo: viaggiò a lungo in Asia percorrendo la Via della seta e attraversando tutto il continente fino a raggiungere la Cina. Al suo ritorno, dopo 27 anni, viene catturato dai Genovesi nella battaglia di Curzola. Imprigionato, detta a Rustichello da Pisa le sue memorie (prima note come “Divisiment dou ...

Accadde oggi : nel 1785 la prima traversata in volo della Manica : Era il 7 gennaio di 231 anni fa quando Jean Pierre Blanchard e John Jeffreis, con un pallone aerostatico, hanno sorvolato il mare da Dover, in Inghilterra, a Calais, in Francia. Già prima di loro, sempre nel 1785, il francese Il Pilâtre de Roziera aveva tentato di portare a termine l’impresa della traversata della Manica in mongolfiera, ma l’apparecchio esplose in volo dopo nemmeno 30 minuti dalla partenza. In seguito quella fascia di mare che ...

Accadde oggi : nel 1610 Galileo scopre tre lune di Giove : Galileo Galileo, artefice di diverse scoperte che hanno segnato le epoche successive alla sua, giungendo fino alla nostra, osservò per la prima volta Callisto, Europe e Io, i tre più grandi satelliti di Giove, proprio il 7 gennaio 1610. Li chiamò Astri Medicei e la sua grande scoperta divenne la base fertile per la teoria copernicana. Osservandoli, ormai 409 anni fa, lo scienziato italiano concluse che erano in orbita intorno al pianeta, proprio ...

Accadde oggi : il 7 gennaio 1797 viene adottato il Tricolore : La bandiera Tricolore venne adottata per la prima volta come simbolo della repubblica Cispadana il 7 gennaio 1797, su proposta di Giuseppe Compagnoni, segretario generale della confederazione al congresso costitutivo tenutosi a Reggio Emilia. Successivamente i Savoia inserirono il loro stemma al centro della banda bianca e in seguito il Tricolore fu confermato con l’avvento della Repubblica nel 1946. L'articolo Accadde oggi: il 7 gennaio ...

Accadde oggi - 7 gennaio 2001 : Edmundo approda al Napoli : Nel gennaio 2001 il Napoli riporta Edmundo in Italia, era esattamente il 7 gennaio. Si infortuna nella gara d’esordio contro l’Udinese (stop che lo terrà fuori per un po’ di gare): complessivamente disputerà 17 partite segnando 4 reti. A fine stagione la squadra retrocede in Serie B ed Edmundo accetta l’offerta della “J-League”, indossando la maglia dei Tokyo Verdy (con cui torna a segnare con regolarità ...