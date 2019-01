Yair Lapid | Israele | il tuo futuro è al centro

huffingtonpost

(Di domenica 13 gennaio 2019) È considerato il "bello" della politica israeliana. Bello ma tosto. Perché rappresenta una spina nel fianco giudiziario del primo ministro Benjamin Netanyahu, del quale fu ministro del Tesoro prima di essere scaricato, assieme all'altra ministra centrista Tzipi Livni, quando Bibi decise di virare verso la destra radicale. Oggi, a meno di tre mesi dalle elezioni legislative, di fronte al suicidio politico della sinistra,e il suo partito centrista, Yesh Atid, sono diventati l'alternativa più accreditata ad un trionfo del fronte delle destre. Un sondaggio degli ultimi giorni, pubblicato dal quotidiano Maariv, dà Yesh Atid (C'è un), come primo partito con 27 seggi, 16 in più rispetto agli 11 conquistati nelle elezioni del 2015. Lo stesso sondaggio, indica il Likud, il partito di Netanyahu, in forte flessione, passando dai 30 seggi ...