Volley | Under 17 | i ragazzi di Barbon volano in finale

Volley - Qualificazioni Europei Under 17 : l’Italia batte l’Olanda e vola in finale al Wevza - domani sfida alla Francia : L’Italia vola in finale al Torneo Wevza, competizione valida anche come qualificazione agli Europei Under 17 di Volley maschile. Gli azzurrini hanno sconfitto l’Olanda con un secco 3-0 (25-16; 25-17; 25-20) nella semifinale e così domani torneranno in campo nell’atto conclusivo per sfidare la Francia, già battuta nel girone preliminare: i ragazzi di Renato Barbon partiranno con tutti i favori del pronostico, l’obiettivo è ...

Volley - Qualificazioni Europei Under 17 : l’Italia travolge la Francia e vola in semifinale al Wevza : Italia inarrestabile al Wevza, torneo valido anche come qualificazione agli Europei Under 2017 di Volley maschile che si disputeranno quest’estate. Gli azzurrini, dopo aver asfaltato Germania e Belgio, surclassano anche la Francia con un netto 3-0 (25-21; 25-19; 25-20) e chiudono il girone eliminatorio al primo posto, qualificandosi così alle semifinali (domani affronteranno una tra Spagna, Portogallo e Olanda). I ragazzi di Renato Barbor ...

Volley - Qualificazioni Europei Under 17 : l’Italia batte il Belgio e avvicina la semifinale al Wevza : L’Italia concede il bis al torneo Wevza, valido anche come qualificazione agli Europei Under 17 di Volley maschile. La nostra Nazionale, impegnata a Viana do Castelo (Portogallo) ha sconfitto il Belgio per 3-0 (25-17; 25-15; 25-18) dopo aver superato la Germania nella giornata di ieri e balza in testa al girone, domani la sfida conclusiva contro la Francia che potrebbe valere un posto in semifinale (solo la vincitrice del torneo stacca ...

Volley Club Frascati (Under 16/f promozionale) - Bassotti : «Non valiamo meno delle più forti» : Roma – Nel sabato di vigilia della festa dell’Epifania, l’Under 16 femminile promozionale del Volley Club Frascati ha incrociato “le spade” con la capolista Intent Sport Union Team: per le tuscolane, che hanno giocato tra le mura amiche, è arrivata una sconfitta per 3-0, ma i parziali (doppio 20-25 iniziale a cui è seguito un 23-25 nel terzo e decisivo set) testimoniano la discreta partita delle ragazze di coach Luca De Gregorio. «Non ...

Volley Club Frascati - Marta Nuzzo e l’Under 14 Elite : «Speriamo di fare il salto in Eccellenza» : Roma – Continua la marcia dell’Under 14 femminile Elite del Volley Club Frascati. Le ragazze di coach Annalisa David, nell’ultimo incontro, si sono sbarazzate con un bel 3-0 del Colonna, “vendicando” così la sconfitta della gara d’andata. «E’ stata una partita ben giocata che abbiamo portato a casa con merito» dice la centrale classe 2005 Marta Nuzzo. In effetti le tuscolane hanno vinto i primi due set combattendo fino alla fine (doppio ...

Pol. Borghesiana Volley (Under 14/f) - Dattilo : «Il k.o. alla prima? Questo gruppo vale e si rialzerà» : Roma – L’esordio non è stato dei più fortunati. Ma coach Emiliano Dattilo rimane molto fiducioso sulle prospettive stagionali dell’Under 14 femminile della Polisportiva Borghesiana volley. La squadra capitolina ha perso alla prima di campionato sul campo dell’Albano Albalonga per 3-0: un match che coach Dattilo commenta con chiarezza. «Il primo set è stato combattuto, ma ci è sfuggito nella parte finale e lo abbiamo perso per 25-22. Negli ...

Volley Club Frascati - capitan Libanori e l’Under 16 maschile : «Possiamo puntare al primo posto» : Roma – Il Volley Club Frascati è arrivato (tornato) a livelli altissimi nel settore femminile, ma anche in quello maschile il sodalizio del presidente Massimiliano Musetti ha cominciato un percorso importante. Il gruppo Under 16 ne è una chiara testimonianza: la squadra allenata da coach Luca Liberatoscioli (tecnico di primo livello scelto proprio per accelerare il percorso di crescita dei ragazzi frascatani) ha giocato finora cinque ...

Volley Club Frascati - Boccuccia lancia l’Under 18 femminile : «Vogliamo le finali nazionali» : Roma – Quarta vittoria in cinque incontri di campionato per l’Under 18 femminile del Volley Club Frascati. Ieri pomeriggio la formazione allenata da Flavia Mola ha sconfitto il Labico con un 3-0 rapido come dimostrano anche i parziali (25-16, 25-9 e 25-13). «L’avversaria non era forte come altre che abbiamo incontrato in questo inizio di stagione, ma servivano i tre punti e li abbiamo ottenuti – dice la palleggiatrice classe 2002 Alice ...