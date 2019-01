Video prima cattura | Battisti passeggia

Cesare Battisti - il pedinamento prima dell'arresto in Bolivia. Video - : Poco prima della sua cattura l'ex terrorista viene ripreso mentre cammina per una strada di Santa Cruz de La Sierra. Ha la barba e e porta gli occhiali da sole, indossa jeans e una t-shirt

Diretta/ Slalom Adelboden streaming Video e tv : Schwarz vince la prima manche - Moelgg è undicesimo - CdM sci - : Diretta Slalom Adelboden: info streaming video e tv della prova rossocrociata, attesa oggi 13 gennaio 2019 per la Coppa del mondo di sci maschile.

Taylor Mega - backstage bollente/ Video - seminuda : servizio fotografico sexy prima dell'Isola dei Famosi 2019 : Taylor Mega, prossima concorrente de L'Isola dei Famosi 2019, ha avuto modo di 'concedersi' un servizio fotografico decisamente bollente.

Diretta Inter Atalanta Primavera/ Risultato finale 2-1 - streaming Video e tv : Madonna batte la capolista! : Diretta Inter Atalanta Primavera: info streaming video e tv della partita, in programma oggi 11 gennaio per la 14giornata di Campionato.

Ecco la prima scheda di memoria SDXC da 1 terabyte per i professionisti di foto e Video : Il produttore di memorie flash Lexar ha annunciato la disponibilità della prima scheda SDXC con capacità di 1 terabyte. Si chiama Professional 633x SDXC UHS-I ed è destinata ad essere usata nelle fotocamere e videocamere professionali. La grande capacità permette di registrare e trasferire rapidamente grandi volumi di immagini ad alta risoluzione e video 4K. Oltre alla capienza, infatti, fra le caratteristiche di spicco di questo prodotto ...

CHE DIO CI AIUTI 5/ Anticipazioni prima puntata - Video : Diana Del Bufalo assente - le parole di Luca Bernabei : Che Dio ci AIUTI 5, Anticipazioni prima puntata, 10 gennaio Raiuno:il ritorno di Suor Angela. Azzurra alle prese con un dolore mentre Valentina è in coma.

I Miei Vinili - Amanda Lear ospite nella puntata del 10 gennaio 2019 (Video anteprima Blogo) : Continua il viaggio nei ricordi degli ospiti de I Miei Vinili, il programma di Raitre condotto da Riccardo Rossi in onda questa sera, 10 gennaio 2019, alle 23:15. Questa settimana, nello studio la cui scenografia di Luca Merini che ricrea un famoso negozio di Vinili in cui il conduttore ha lavorato da giovane, troviamo come ospite Amanda Lear.Numerosi i ricordi associati ad altrettanti brani famosi che la Lear proporrà: avendo vissuto lei ...

Francesco di Temptation Island - il Video prima dell’operazione al cervello : “Andrà tutto bene” : Francesco Chiofalo di Temptation Island sta affrontando in queste ore la prova più difficile della sua vita: un’operazione al cervello per rimuovere un tumore. Si tratta di un intervento molto pericoloso, che durerà 18 ore e che ha un rischio dell’80% di invalidità per il paziente. Subito dopo la scoperta del cancro al cervello, Francesco aveva condiviso con i follower di Instagram la notizia, raccontando il suo sgomento e il dolore ...

C'è posta per te 2019 - Ricky Martin ospite della prima puntata (Video) : Per il debutto della nuova edizione di C'è posta per Te, Maria De Filippi si affida ancora una volta ad una star internazionale. Nella prima puntata del people show di Canale 5, in onda sabato 12 gennaio 2019, in studio ci sarà, infatti, Ricky Martin.Ovviamente, non è dato sapere la storia ed i personaggi a cui è legata la presenza di Martin in studio. Certo è che, da come si può vedere nel video pubblicato sulla pagina Facebook del programma, ...

La Compagnia del Cigno/ Anticipazioni prima puntata 7 gennaio - Video : sorrisi - lacrime e Mika! : Anticipazioni La Compagnia del Cigno: la nuova fiction di Rai1 in onda oggi 7 gennaio racconta la storia di 7 ragazzi uniti dalla musica e l'amicizia.