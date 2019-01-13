L'articolo Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2019 ore 12:30 proviene da RomaDailyNews.
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 13 GENNAIO 2019 ORE 11.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE RALLENTAMENTO SOLO SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI E SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO ANCHE QUI NEI DUE SENSI DI MARCIA. RICORDIAMO CHE NELLA CAPITALE È IN CORSO LA TERZA DOMENICA ECOLOGICA, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 13 GENNAIO 2019 ORE 10.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio UN INVITO ALLA PRUDENZA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA A1 Roma-NAPOLI PER UN INCIDENTE AL KM 624+200 ALL’ALTEZZA DI FROSINONE IN DIREZIONE NAPOLI. PER IL RESTO LA CIRCOLazioNE SI MANTIENE REGOLARE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. RICORDIAMO CHE NELLA CAPITALE OGGI È IN CORSO LA TERZA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2019 ore 09 : 30 : Viabilità DEL 13 GENNAIO 2019 ORE 9.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio IL TRAFFICO SI MANTIENE SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. RICORDIAMO CHE NELLA CAPITALE OGGI È IN CORSO LA TERZA DOMENICA ECOLOGICA, CON LE RELATIVE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLazioNE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE. LO STOP, ATTIVO FINO ALLE 12.30 E POI DALLE 16.30 ALLE 20.30, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2019 ore 08 : 30 : Viabilità DEL 13 GENNAIO 2019 ORE 8.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio IL TRAFFICO SI MANTIENE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. AD AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI CONTRIBUISCE IL FERMO DEI MEZZI CON PESO SUPERIORE ALLE 7 T E MEZZO CHE OGGI NON POTRANNO CIRCOLARE FUORI DAI CENTRI ABITATI DALLE 9 ALLE 22. A Roma OGGI LA TERZA DOMENICA ECOLOGICA, CON LE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 13 GENNAIO 2019 ORE 7.20 ARIANNA CAROCCI BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. AD AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI CONTRIBUISCE IL FERMO DEI MEZZI CON PESO SUPERIORE ALLE 7 T E MEZZO CHE OGGI NON POTRANNO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITA’ DEL 12 GENNAIO 2019 ORE 19.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; UN INCIDENTE STA CREANDO DISAGI SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA SI REGISTRANO CODE DALL’ARDEATINA FINO ALLA TUSCOLANA IN INTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA TUSCOLANA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITA’ DEL 12 GENNAIO 2019 ORE 18.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; INIZIAMO DAL RACCORDO CON CODE IN INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONE Roma NORD MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA APPIA E RomaNINA SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E L’OLGIATA IN ENTRAMBE I SENSI DI MARCIA IN ENTRATA A Roma CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITA’ DEL 12 GENNAIO 2019 ORE 17.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; INIZIAMO DAL RACCORDO CON CODE E RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA LA RomaNINA E LA VIA TUSCOLANA IN ESTERNA I RALLENTAMENTI PARTONO DALL’ARDEATINA E PROSEGUONO FINO ALLA RomaNINA CON RIPERCUSSIONI SULLA VIA APPIA PER CHI SI IMMETTE SUL RACCORDO SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE IN ENTRAMBE I ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ DEL 12 GENNAIO 2019 ORE 16.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; RALLENTAMENTI SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E RomaNINA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA IL TRAFFICO E’ REGOLARE IN ENTRATA A Roma CODE: SULLA PONTINA TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA SULLA VIA APPIA TRA CIAMPINO E IL RACCORDO SULLA VIA PRENESTINA TRA VIA FOSSO DELL’OSA E VIA PONTE DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ DEL 12 GENNAIO 2019 ORE 15.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; INIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LAURENTINA E APPIA PER LAVORI DI PULIZIA MANTO STRADALE – PRESTARE ATTENZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO REGOLARE PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO; LA LINEA TRAM 2 E’ SOSTITUITA SULL’INTERA TRATTA DA BUS CAUSA INTERRUZIONE DI EROGAZIONE ELETTRICA MENTRE LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITA’ DEL 12 GENNAIO 2019 ORE 13.20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA SULLA NOMENTANA CODE TRA COLLEVERDE E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI ANCHE PER UN INCIDENTE SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ DEL 12 GENNAIO 2019 ORE 12.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA SULLA NOMENTANA CODE ANCHE PER UN INCIDENTE TRA COLLEVERDE E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASILINA CODE TRA LAGHETTO E IL RACCORDO NEI DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ DEL 12 GENNAIO 2019 ORE 11.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA SULLA CASILINA CODE TRA LAGHETTO E IL RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA VERSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ DEL 12 GENNAIO 2019 ORE 10.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO CONTINUA AD ESSERE REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO. RICORDIAMO CHE ALLO STADIO OLIMPICO DI Roma, SI GIOCHERÀ OGGI, L’INCONTRO DI CALCIO TRA Lazio E NOVARA VALIDO PER GLI OTTAVI DI FINALE DI COPPA ITALIA. LA PARTITA AVRÀ INIZIO ALLE ORE 15.00. PER QUANTO RIGUARDA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITA’ DEL 12 GENNAIO 2019 ORE 9.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO ANCORA REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO. SULL’A1 IN DIREZIONE NAPOLI, UN INCIDENTE TRA FERENTINO E FROSINONE PROVOCA RALLENTAMENTI E CODE RICORDIAMO CHE ALLO STADIO OLIMPICO DI Roma, SI GIOCHERÀ OGGI, L’INCONTRO DI CALCIO TRA Lazio E NOVARA VALIDO PER GLI OTTAVI DI ...