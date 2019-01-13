Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2019 ore 07 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITA’ DEL 12 GENNAIO 2019 ORE 19.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; UN INCIDENTE STA CREANDO DISAGI SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA SI REGISTRANO CODE DALL’ARDEATINA FINO ALLA TUSCOLANA IN INTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA TUSCOLANA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITA’ DEL 12 GENNAIO 2019 ORE 18.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; INIZIAMO DAL RACCORDO CON CODE IN INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONE Roma NORD MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA APPIA E RomaNINA SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E L’OLGIATA IN ENTRAMBE I SENSI DI MARCIA IN ENTRATA A Roma CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA PIU’ AVANTI RALLENTAMENTI TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITA’ DEL 12 GENNAIO 2019 ORE 17.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; INIZIAMO DAL RACCORDO CON CODE E RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA LA RomaNINA E LA VIA TUSCOLANA IN ESTERNA I RALLENTAMENTI PARTONO DALL’ARDEATINA E PROSEGUONO FINO ALLA RomaNINA CON RIPERCUSSIONI SULLA VIA APPIA PER CHI SI IMMETTE SUL RACCORDO SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE IN ENTRAMBE I ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ DEL 12 GENNAIO 2019 ORE 16.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; RALLENTAMENTI SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E RomaNINA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA IL TRAFFICO E’ REGOLARE IN ENTRATA A Roma CODE: SULLA PONTINA TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA SULLA VIA APPIA TRA CIAMPINO E IL RACCORDO SULLA VIA PRENESTINA TRA VIA FOSSO DELL’OSA E VIA PONTE DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ DEL 12 GENNAIO 2019 ORE 15.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; INIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LAURENTINA E APPIA PER LAVORI DI PULIZIA MANTO STRADALE – PRESTARE ATTENZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRAFFICO REGOLARE PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO; LA LINEA TRAM 2 E’ SOSTITUITA SULL’INTERA TRATTA DA BUS CAUSA INTERRUZIONE DI EROGAZIONE ELETTRICA MENTRE LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITA’ DEL 12 GENNAIO 2019 ORE 13.20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA SULLA NOMENTANA CODE TRA COLLEVERDE E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI ANCHE PER UN INCIDENTE SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA LAGHETTO E IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ DEL 12 GENNAIO 2019 ORE 12.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA SULLA NOMENTANA CODE ANCHE PER UN INCIDENTE TRA COLLEVERDE E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASILINA CODE TRA LAGHETTO E IL RACCORDO NEI DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ DEL 12 GENNAIO 2019 ORE 11.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA SULLA CASILINA CODE TRA LAGHETTO E IL RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA VERSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ DEL 12 GENNAIO 2019 ORE 10.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO CONTINUA AD ESSERE REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO. RICORDIAMO CHE ALLO STADIO OLIMPICO DI Roma, SI GIOCHERÀ OGGI, L’INCONTRO DI CALCIO TRA Lazio E NOVARA VALIDO PER GLI OTTAVI DI FINALE DI COPPA ITALIA. LA PARTITA AVRÀ INIZIO ALLE ORE 15.00. PER QUANTO RIGUARDA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITA’ DEL 12 GENNAIO 2019 ORE 9.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO ANCORA REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO. SULL’A1 IN DIREZIONE NAPOLI, UN INCIDENTE TRA FERENTINO E FROSINONE PROVOCA RALLENTAMENTI E CODE RICORDIAMO CHE ALLO STADIO OLIMPICO DI Roma, SI GIOCHERÀ OGGI, L’INCONTRO DI CALCIO TRA Lazio E NOVARA VALIDO PER GLI OTTAVI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITA’ DEL 12 GENNAIO 2019 ORE 8.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO ANCORA REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. ALLO STADIO OLIMPICO DI Roma, SI GIOCHERÀ OGGI, L’INCONTRO DI CALCIO TRA Lazio E NOVARA VALIDO PER GLI OTTAVI DI FINALE DI COPPA ITALIA. LA PARTITA AVRÀ INIZIO ALLE ORE 15.00. PER QUANTO RIGUARDA LA Viabilità, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 12 GENNAIO 2019 ORE 7.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SULLA PONTINA, RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI CASTEL RomaNO IN DIREZIONE LATINA, ANCHE PER UN INCIDENTE APPENA RISOLTO, TRAFFICO IN GRADUALE MIGLIORAMENTO. PER IL TRASPORTO PUBBLICO, CIRCOLazioNE RALLENTATA SULLA LINEA FERROVIARIA FL6 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 20 : 30 : VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 20.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO TRAFFICO REGOLARE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E ISOLA FARNESE RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI IN USCITA DA Roma CODE A TRATTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMINO A VIA DI ACILIA RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA GROTTE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 19 : 45 : VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 19.35 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN FILA TRA LA NOMENTANA E LA TIBURTINA PROSEGUENDO SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLA PONTINA ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE VERSO IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2019 ore 19 : 15 : VIABILITA’ DEL 11 GENNAIO 2019 ORE 19.05 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA E LA VIA DEL MARE PIU’ AVANTI CODE A TRATTI TRA LA LAURENTINA E LA RomaNINA IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN FILA TRA LA CASSIA VEIENTANA E LA FLAMINIA ANCHE PER INCIDENTE, PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA UN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2019 ore 07 | 30
Viabilità DEL 13 GENNAIO 2019 ORE 7.20 ARIANNA CAROCCI BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2019 ore 07:30 (Di domenica 13 gennaio 2019) Viabilità DEL 13 GENNAIO 2019 ORE 7.20 ARIANNA CAROCCI BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINATA, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. AD AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI CONTRIBUISCE IL FERMO DEI MEZZI CON PESO SUPERIORE ALLE 7 T E MEZZO CHE OGGI NON POTRANNO CIRCOLARE FUORI DAI CENTRI ABITATI DALLE 9 ALLE 22. A Roma OGGI IN PROGRAMMA LA TERZA DOMENICA ECOLOGICA, CON LE RELATIVE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLazioNE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE. LO STOP, ATTIVO DALLE 7.30 ALLE 12.30 E DALLE 16.30 ALLE 20.30, RIGUARDERÀ ANCHE LE AUTO DIESEL EURO 6. DURANTE IL BLOCCO, POTENZIATO IL SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO. DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da ...
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romadailynews : Traffico Roma del 13-01-2019 ore 07:30: VIABILITÀ ROMA DOMENICA 13 GENNAIO 2019 ORE 07:20 M… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2019 ore 07:30', su #spreaker… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2019 ore 19:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #12-01-2019 -
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