Verissimo | Barbara D' Urso e la clamorosa confessione su Pier Silvio Berlusconi

BARBARA D'URSO/ Travolta in ospedale da un carrello : "Stavo seguendo i parti per la Dottoressa Giò" - Verissimo - : BARBARA D'URSO torna a vestire i panni della Dottoressa Giò nella terza stagione della fiction in onda da domenica 13 gennaio, su Canale 5.

Verissimo - Barbara D'Urso e il passato sconvolgente : "15 anni in analisi - cosa non ho mai superato" : A Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, Barbara D'Urso ha parlato del suo passato difficile, dei 15 anni che ha speso in analisi: "Quel buco resta ed è difficile da colmare”, ha spiegato la presentatrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live, da domani sugli schermi Mediaset anche con La Dottoressa Giò. "

Verissimo - Barbara D'Urso : "Io perdono sempre". Pazzesco : occhio alla signora alle sue spalle : Un momento esilarante. L'ha catturato il profilo Lallero su Twitter. Durante l'intervista con Silvia Toffanin a Verissimo, Barbara D'Urso ha detto che "perdona sempre". Che non serba rancore. Una frase che non pare abbia convinto troppo una signora del pubblico, seduta tra la gente nello studio Medi

Verissimo - Barbara D'Urso : 'Io perdono sempre'. Pazzesco : occhio alla signora alle sue spalle : Un momento esilarante. L'ha catturato il profilo Lallero su Twitter. Durante l'intervista con Silvia Toffanin a Verissimo , Barbara D'Urso ha detto che 'perdona sempre'. Che non serba rancore. Una ...

Barbara d’Urso a Verissimo : “Sono delusa da me stessa perchè…” : Verissimo, Barbara d’Urso è single e rivela: “Non riesco…” Barbara d’Urso domani tornerà a recitare nei panni della Dottoressa Giò nella fiction omonima, che andrà in onda su Canale 5. E oggi Barbara d’Urso è andata da Silvia Toffanin a Verissimo proprio per parlare della fiction, e non solo. Difatti in questa lunga intervista, la popolare conduttrice ha anche rivelato di sentirsi spesso e volentieri sola ...