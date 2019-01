Usa | mamma concede la figlia di 3 anni ad alcuni uomini in cambio di soldi | arrestata

Scompare nel nulla - bimbo di 7 anni ritrovato murato nel cemento : mamma accUsata di omicidio : La donna, la 43enne Elisha Pankey, ora deve rispondere dei reati di abusi sui minori con conseguente morte e abuso di un cadavere dopo al scoperta del corpo senza vita del figlio all'interno di un magazzino abbandonato a sette mesi di distanza dalla sua scomparsa.Continua a leggere

Usa - diabetico muore a 26 anni - la mamma : 'Non poteva pagarsi l'insulina' : Una vera e propria tragedia, l'ennesima in cui a perdere la vita è una giovane persona, si è verificata negli Stati Uniti d'America. La vittima, Alec Smith-Holt, un ragazzo di appena ventisei anni, deceduto a causa della sua malattia, il diabete, che non riusciva a tenere a bada a causa dei costi dell'insulina, il farmaco fondamentale per la cura di questa patologia da cui era affetto da diverso tempo. Secondo quanto riferisce il noto sito ...

Comuni isolati in Sicilia a caUsa della neve : ecco la storia a lieto fine di una giovane mamma che ha partorito in casa : Il paese di Marianopoli era completamente bloccato dalla neve e una 18enne, all’ottavo mese di gravidanza ha dovuto partorito a casa con l’aiuto di un infermiere. Miriam, la piccola nata oggi, doveva nascere fra un mese, ma le doglie sono arrivate questa mattina. La famiglia della giovane ha dunque contattato l’infermiere del paese, Vincenzo Agrò, dell’ospedale Sant’Elia, che già in altre occasione si era distinto ...

Pescara - mamma fa prostituire la figlia di 12 anni : Usava quei soldi per giocare a Bingo : Una 52enne di Pescara è stata arrestata dopo essere stata condannata per prostituzione minorile: nel 2011 ha costretto la figlia di 12 anni a prostituirsi con un 93enne e un 18enne con problemi comportamentali e cognitivi. Il denaro così ottenuto lo usava per giocare al Bingo e gestire la casa.Continua a leggere

Usa - è morto il piccolo Abdullah : la sua mamma non poteva vederlo per via del ‘travel ban’ di Trump : Non ce l'ha fatta il piccolo Abdullah Hassan, bimbo yemenita di due anni appena, morto all'ospedale di Oakland, California, dove era ricoverato. Abdullah era affetto da Hbsl, una rara malattia genetica che colpisce il sistema nervoso. La sua mamma è riuscita appena a riabbracciarlo un'ultima volta. Le era stato impedito l'ingresso negli Usa per via del 'travel ban'Continua a leggere

Usa - mamma accUsata di omicidio colposo : ha nascosto per 5 anni il diabete della figlia : Amber L. Hampshire è stata ritenuta responsabile per la morte della figlia, per la grave omissione di informazioni sullo stato di salute della minore. La donna avrebbe deliberatamente nascosto la diagnosi ai medici. Inoltre la ragazza, pur essendo affetta da diabete, non è mai stata sottoposta a terapia insulinica, né ai controlli periodici.Continua a leggere

Usa : muore a 14 per il diabete - mamma accUsata di omicidio colposo : Morire a soli 14 anni a causa del diabete. E' accaduto a Emily Ikue-Rose Hampshire, una ragazzina di Alton, cittadina della contea di Madison in Illinois. Per la sua morte, nei giorni scorsi, la mamma, Amber L. Hampshire è stata accusata di omicidio colposo. Secondo i giudici la donna, 39 anni, non avrebbe curato adeguatamente la figlia e avrebbe nascosto ai medici le condizioni di salute della figlia. La corsa in ospedale Lo scorso 3 novembre ...

Terni - Natale fuori dal carcere per la mamma accUsata di aver abbandonato il figlio appena partorito : Terni Trascorrerà il Natale fuori dal carcere la ragazza accusata di aver abbandonato il figlio, appena partorito, nel parcheggio del supermercato, lo scorso 2 agosto. Il Gip ha detto sì alla ...

Usa - uccide a coltellate la gemella di 12 anni e ferisce la mamma : Un ragazzo di 12 anni ha ucciso la sorella gemella pugnalandola al collo e al petto e ferendo la madre. Il fatto è avvenuto quattro giorni fa nella loro casa di West Hartford, nel Connecticut, negli ...

Usa - bimbo in fin di vita : travel ban vieta alla mamma yemenita di vederlo : Una mamma yemenita forse non riuscirà a vedere per l'ultima volta suo figlio prima che i medici stacchino le macchine che lo tengono in vita. Lo Yemen è infatti uno dei sei Paesi a maggioranza ...

Torino - maestre cambiano bimbo Usando vestiti rosa. La mamma : “Meglio pisciato che con identità di genere in conflitto” : Meglio sporco che vestito di rosa. Questa l’idea di una mamma di Chivasso, nel Torinese, che si è infuriata contro le insegnanti d’asilo del figlio di 3 anni, costrette a cambiarlo con vestiti di fortuna, un paio di mutandine rosa e dei pantaloni fucsia, dopo che il piccolo si era fatto la pipì addosso per l’ennesima volta di fila, come riporta La Stampa. Una scelta obbligata quella delle educatrici. Il bimbo, alunno del Peter ...

Bisceglie - topo in ospedale nel reparto Malattie infettive. La paura dei pazienti : “È enorme - mamma mia”. La Asl si scUsa : Un topo è stato ritrovato e filmato sulla porta di una stanza del reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Bisceglie, in Puglia. Il video del roditore è circolato sui social e ha provocato lo sdegno dei pazienti. La direzione generale della Asl Bt si è scusata e ha annunciato di aver avviato un’inchiesta interna: “Siamo immediatamente intervenuti e naturalmente abbiamo provveduto a igienizzare i luoghi – afferma il ...

Perla Maria contro la Marchesa d'Aragona / Video : 'Devi chiedere scUsa a me e alla mia mamma' - Pomeriggio 5 - : Perla Maria, figlia di Maria Monsé, torna ad attaccare la Marchesa del Secco d'Aragona. Il Video-sfogo in diretta a Pomeriggio 5