Uomini e Donne | Trono Classico | Andrea Cerioli ha scelto Arianna Cirrincione

Soleil - ex Uomini e Donne - su Chiara Ferragni : 'Noiosa - indossa degli outfit discutibili' : Soleil Stasi, nota ex corteggiatrice del programma di Canale 5 "Uomini e Donne", si è espressa in modo netto nei confronti di uno dei personaggi più noti del web: Chiara Ferragni. Le sue parole hanno stupito i suoi stessi follower e hanno creato immediatamente delle vivaci discussioni. 'Ottima imprenditrice, ma noiosa nei contenuti' L'ex partecipante del programma di Maria De Filippi stava compiendo un lungo viaggio in treno quando ha deciso di ...

Uomini e Donne news - Marco Cartasegna fidanzato? Damante svela tutto e lo gela : Uomini e Donne news, Marco Cartasegna si è fidanzato? Strane rivelazioni su Instagram Marco Cartasegna è fidanzato? Le news di Uomini e Donne sull’ex tronista provengono da una fonte insolita: Andrea Damante! I due ex tronisti sono molto amici e si frequentano parecchio negli ultimi mesi. Grazie a dei video su Instagram abbiamo visto che […] L'articolo Uomini e Donne news, Marco Cartasegna fidanzato? Damante svela tutto e lo gela ...

Uomini e Donne registrazione - Lorenzo gelosissimo di Ivan : c’entra Maria De Filippi : registrazione Uomini e Donne, Giulia e Claudia innamorate di Lorenzo Come al solito la registrazione di Uomini e Donne è ricca di colpi di scena quando si parla di Lorenzo Riccardi. Non che si tratti di colpi di scena ma è evidente che il tronista con la sua simpatica sfrontatezza riesca a creare molte dinamiche. Se […] L'articolo Uomini e Donne registrazione, Lorenzo gelosissimo di Ivan: c’entra Maria De Filippi proviene da Gossip e ...

Uomini e Donne : la scelta di Andrea Cerioli : Uomini e Donne L’esperienza televisiva di Andrea Cerioli (ri)termina qui. A sorpresa il protagonista di Uomini e Donne, che insieme a Teresa Langella, Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi e Ivan Gonzalez sedeva sul famoso trono rosso per cercare la sua anima gemella, ha fatto la sua scelta in anticipo rispetto alla tabella di marcia. Durante la registrazione di oggi del dating show, infatti, il tronista ha comunicato la sua decisione: è la ...

