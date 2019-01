Una Vita | anticipazioni puntate spagnole | Cayetana è viva?

Spoiler Una Vita : Ursula finge di pentirsi per aver abbandonato Olga : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra in onda da lunedì a venerdì sulle reti Mediaset. Le anticipazioni delle puntate di marzo si soffermano su Olga Dicenta interpretata dall'attrice Sara Sierra. La ragazza, infatti, rivelerà alla sorella di essere stata vittima di abusi da parte del patrigno. Una confessione che arriverà alle orecchie della madre Ursula che deciderà di riavvicinarsi alla ...

Trame Una Vita : Ursula chiede perdono a Olga per portare a termine i suoi piani : Le Trame dello sceneggiato iberico “Una Vita” sono sempre più travolgenti. Nei prossimi episodi italiani finalmente i telespettatori faranno la conoscenza di una donna legata alla malvagia Ursula Dicenta. Stiamo parlando di Olga, la sorella gemella di Blanca, che metterà piede ad Acacias 38 per vendicarsi della madre, precisamente per averla abbandonata nella foresta quando aveva cinque anni. Le anticipazioni ci dicono che l’ex educatrice della ...

Una Vita - anticipazioni : Blanca sposa Samuel per salvargli la vita : Matrimonio Blanca Samuel Il matrimonio tra Blanca Dicenta (Elena Gonzalez) e Samuel Alday (Juan Gareda) animerà le vicende di Una vita in onda, questa settimana, su Canale 5: dopo che Ursula (Montserrat Alcoverro) negherà ai medici il permesso di procedere con l’operazione in grado di salvare la vita al giovane, Blanca ascolterà il consiglio del cognato Diego (Ruben De Eguia), l’uomo di cui è davvero innamorata, e si appresterà a ...

Trame Una Vita : Elvira bacia Simon - Blanca sposa Samuel : Appuntamento con le anticipazioni della soap opera Una Vita, la telenovela ideata da Aurora Guerra ed ambientata nel quartiere spagnolo di Acacias, che anche nella settimana che va da domenica 13 a venerdì 18 gennaio ci riserverà molti colpi di scena. Dopo il grave incidente accorso a Samuel, il giovane dovrà essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico alla testa, ma come abbiamo visto nelle ultime puntate trasmesse su Canale 5, ...

Una Vita Anticipazioni 13 gennaio 2019 : Elvira decisa a riconquistare Simon : Tornata a Calle Acacias, la Valverde non si lascia scoraggiare dal matrimonio del Gayarre e tenta di riavvicinarsi a lui.

Anticipazioni Una Vita : oggi non va in onda - doppio episodio domenica 13 gennaio : È un periodo d'oro quello che sta attraversando la telenovela Una Vita, amata più che mai dai telespettatori di Canale 5. Gli ascolti continuano a mantenersi più che buoni e ad attestarsi poco al di sotto dei tre milioni di appassionati (meglio de Il Segreto). Per questo Mediaset ha deciso di concedere ampio spazio alle vicende ambientate nel quartiere di Acacias 38: oltre alla programmazione proseguita per tutte le vacanze di Natale, è stata ...

Una Vita anticipazioni : URSULA fa pace con OLGA - ma è sincera? : Mancano ormai pochi episodi all’ingresso in pianta stabile di OLGA Dicenta (Sara Sierra) nel cast della telenovela Una Vita: la ragazza, com’è ormai noto, è la secondogenita della perfida URSULA (Montserrat Alcoverro) e diventerà un personaggio importantissimo nei prossimi mesi delle vicende ambientate ad Acacias. Abbandonata dalla madre nel Bosco delle Dame quando aveva soltanto cinque anni, la gemella di Blanca (Elena Gonzalez) ...

L'addio al dottor Brini Una Vita dedicata agli altri : Ha inciso in modo importante sulla vita dei suoi pazienti ma anche su quella di migliaia di altre persone, che anche grazie a lui hanno ricevuto aiuto nel momento del bisogno. Sono tante, in questi ...

Spoiler Una Vita : Lolita chiede a Felipe di aiutarla a far uscire Antonito dal carcere : Nuovo spazio dedicato alle notizie di Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate di marzo si soffermano su Lolita interpretata dall'attrice Rebeca Alemany. La serva, infatti, sarà molto preoccupata per le sorti di Antonito, rinchiuso in carcere, tanto da chiedere l'intervento di Felipe Alvarez Hermoso. Antonito viene arrestato Le conseguenze dell'arresto di Antonito Palacios ...