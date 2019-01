UNA VITA | anticipazioni puntata di lunedì 14 gennaio 2019

Palloncino contenente UNA letterina finisce in un giardino e cambia la vita di UNA famiglia : Un viaggio di oltre 500 chilometri, dal Veneto fino in Ciociaria. Qui, il messaggio di Natale scritto da Derek, bambino...

Angela Grignano si è svegliata dal coma farmacologico e ha riconosciuto i familiari. Oggi UNA nuova operazione per evitare l'amputazione ... : Angela, dopo aver concluso gli studi alla Sapienza di Roma, si era trasferita a Parigi per cercare spazi nel mondo dell'arte e dello spettacolo. Per dieci anni aveva frequentato a Xitta, la frazione ...

UNA VITA Anticipazioni 14 gennaio 2019 : Arturo chiede perdono a Elvira : Desideroso di portare via la figlia da Acacias, il colonnello le rivela di aver fatto tutto quello che ha fatto solo per il suo bene.

Chi è Cesare Battisti : quattro omicidi e UNA VITA in fuga : Dopo la cattura è ormai questione di ore l'estradizione in Italia dell'ex terrorista dei Pac (i Proletari armati per il comunismo)

L'ad del Teramo calcio Nicola Di Matteo : "La camorra è UNA scelta di vita - io ho sempre rispettato loro - loro hanno rispettato me" : "La camorra è una scelta di vita". A margine della presentazione ufficiale dello stadio, l'amministratore delegato del Teramo calcio Nicola Di Matteo concede un'intervista a Giancarlo Falconi, giornalista di Vera Tv. Parlando del suo impegno da imprenditore e delle sue origini campane, Di Matteo porta il discorso sulla camorra: "La camorra? Io ho sempre rispettato anche loro". "La camorra è una scelta di vita?", gli chiede il ...

Anticipazioni UNA VITA 13-18 gennaio : Diego scopre il talento di Blanca nel disegno : Sono in arrivo nuovi colpi di scena per quanto concerne le puntate di "Una Vita" che andranno in onda a partire da oggi, domenica 13 gennaio, fino a venerdì 18. Stando alle Anticipazioni, gran parte delle vicende ruoteranno intorno al personaggio di Blanca che, dopo qualche dubbio iniziale, deciderà di unirsi in matrimonio con Samuel in ospedale, dove il giovane è ricoverato in attesa di una delicata operazione per le conseguenze di un duro ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di domenica 13 gennaio 2019 : anticipazioni puntata di Una VITA di domenica 13 gennaio 2019: Susana è in ansia per via dei sentimenti di Simon per Elvira e avvisa Adela. Nel frattempo i Palacios, insieme a Simon e Adela, organizzano un piano per far fuggire la ragazza da Acacias. Ursula riceve un’immaginetta di Santa Olga di Kiev e una moneta del 1901: qualcuno sta cercando di spaventarla… Elvira non intende partire e preferisce sopportare la convivenza col padre ...

UNA VITA - anticipazioni puntate spagnole : Cayetana è viva? : anticipazioni Una Vita, trame puntate straniere: il sospetto di Fabiana Nelle prossime puntate di Una Vita l’ombra di Cayetana Sotelo Ruz tornerà a far tremare i personaggi di Acacias 38. Alcuni segnali, uniti a strane coincidenze, faranno pensare che la dark lady della telenovela di Aurora Guerra sia pronta a ritornare. I messaggi intimidatori che riceverà Ursula Dicenta faranno infatti sospettare Fabiana che la figlia sia ancora viva. ...

Spoiler UNA VITA : Ursula finge di pentirsi per aver abbandonato Olga : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra in onda da lunedì a venerdì sulle reti Mediaset. Le anticipazioni delle puntate di marzo si soffermano su Olga Dicenta interpretata dall'attrice Sara Sierra. La ragazza, infatti, rivelerà alla sorella di essere stata vittima di abusi da parte del patrigno. Una confessione che arriverà alle orecchie della madre Ursula che deciderà di riavvicinarsi alla ...

Trame UNA VITA : Ursula chiede perdono a Olga per portare a termine i suoi piani : Le Trame dello sceneggiato iberico “Una Vita” sono sempre più travolgenti. Nei prossimi episodi italiani finalmente i telespettatori faranno la conoscenza di una donna legata alla malvagia Ursula Dicenta. Stiamo parlando di Olga, la sorella gemella di Blanca, che metterà piede ad Acacias 38 per vendicarsi della madre, precisamente per averla abbandonata nella foresta quando aveva cinque anni. Le anticipazioni ci dicono che l’ex educatrice della ...

UNA VITA - anticipazioni : Blanca sposa Samuel per salvargli la vita : Matrimonio Blanca Samuel Il matrimonio tra Blanca Dicenta (Elena Gonzalez) e Samuel Alday (Juan Gareda) animerà le vicende di Una vita in onda, questa settimana, su Canale 5: dopo che Ursula (Montserrat Alcoverro) negherà ai medici il permesso di procedere con l’operazione in grado di salvare la vita al giovane, Blanca ascolterà il consiglio del cognato Diego (Ruben De Eguia), l’uomo di cui è davvero innamorata, e si appresterà a ...