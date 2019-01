Un volo dell' antiterrorismo italiano potrebbe gia arrivare domani con l' ex brigatista

Vincenzo Pepe insegna Politica Ambientale alla Scuola di formazione politica della Lega : al tavolo Matteo Salvini - Armando Siri e Giancarlo ... : Dal Cilento a Milano per insegnare politica Ambientale alla 'Scuola di formazione politica' della Lega a Milano. Domenica 13 gennaio, si terrà 'Principi di funzionamento dell'Economia', una giornata di studio che si avvarrà anche dell'intervento di Vincenzo Pepe, giurista di rilievo internazionale e presidente-fondatore di 'Fare Ambiente Movimento Ecologista Europeo'. La ...

Pallavolo – Modena Volley stringe un’importante partnership con Moxoff : Data Science al servizio della pallavolo : In occasione della trasferta milanese, la società Modena Volley annuncia l’avvio di una importante collaborazione con Moxoff, spinoff del Politecnico di Milano Moxoff è una realtà d’eccellenza che si occupa di modellistica matematica, algoritmi per il calcolo scientifico e la Data Science. Da sempre anche impegnata in ambito sportivo, ha lanciato ultimamente una start-up dedicata allo sport: Math&Sport. Attraverso questa realtà ed i ...

Treviso. Ha un infarto in strada : muore tra le braccia del figlio - volontario della Croce rossa : Il dramma giovedì sera nei pressi del piazzale della chiesa di Falzè di Trevignano. La signora sarebbe stata colpita da un fatale arresto cardiocircolatorio. A nulla sono valsi i soccorsi del figlio, volontario della Croce rossa.Continua a leggere

Pallavolo – Samsung Volley Cup - la preview della 16ª giornata : che lotta in zona Playoff! : Samsung Volley Cup: si torna subito in campo, sabato Pomì-Il Bisonte su Rai Sport + HD. Igor a Bergamo, al via la saga Imoco-Saugella. Scandicci ospita Chieri, a Busto arriva Cuneo. Brescia affronta il Club Italia. Sugli spalti del PalaRadi la protesta contro la discriminazione delle donne Appena affrontato il turno infrasettimanale, la Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile torna subito in campo per la 16ª giornata di Regular Season, ...

Papa - i salesiani portino gioia - il vescovo dal Covolo : 'Santità della porta accanto' : "Ai ragazzi si deve portare questa notizia bella". Così scrive, in sintesi, Papa Francesco, nella prefazione al volume "Evangelii Gaudium con don Bosco". Ci sono belle e vere notizie diverse da quelle "che passano ogni giorno sui giornali e la rete", che possono essere veicolate dai "testimoni" di Gesù Risorto. Cosi hanno fatto don Bosco e tante altre figure della congregazione salesiana che, per primi, "si sono lasciati raggiungere dalla ...

La Lega Pallavolo Femminile contro la discriminazione delle donne : sabato un flash mob al Pala Radi di Cremona : Supercoppa di calcio in Arabia Saudita: la Lega Pallavolo Serie A Femminile contro la discriminazione delle donne. sabato 12 gennaio il flash mob al Pala Radi di Cremona La Lega Pallavolo Serie A Femminile si schiera ancora una volta contro la discriminazione delle donne. Dopo aver aderito lo scorso 25 novembre alla giornata Mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne e promosso numerose iniziative a favore della ...

I valdesi volontari al confine Italia-Francia : "Sui migranti le violenze della gendarmerie e i muri del Decreto Salvini" : Rincorso dai cani sguinzagliati dalla gendarmerie, ha passato la notte, con le temperature che possono scendere fino a meno dodici gradi, nascosto nella neve. I piedi non gli verranno amputati, ma i medici dicono che per tornare a camminare ci vorrà tempo. Ha quindici anni. Cinque in meno del ventenne che ha raccontato di essere stato inseguito dalla polizia francese in motoslitta, portato in caserma e derubato del denaro. Entrambi ...

volo dell'Angelo del Carnevale di Venezia 2019 : Informazioni sulla sicurezza Per assistere agli spettacoli si consiglia l'arrivo e il posizionamento in adeguato anticipo. Si sconsigliano le zone di maggior affollamento a chi ha ridotte capacità ...

Tassa sul volontariato : Governo alla ricerca dello 'sconto' : Raddoppiata per tutto il terzo settore, dal 12 al 24%, ora si cerca di correggerla. Il sottosegretario al Lavoro Durigon: trovate le coperture -

A Saluzzo l'addio ad Adriano Barbero - volontario della Croce verde scomparso a 72 anni : Cordoglio, a Saluzzo, per la scomparsa di Adriano Barbero . Barbero aveva 72 anni: si è spento nella notte, al termine di un periodo di malattia. In città era un volto conosciuto, specialmente da ...

Volley - festa grande per Francesca Piccinini : la Divina della pallavolo compie 40 anni da campionessa infinita : Oggi Francesca Piccinini compie 40 anni, l’icona simbolo della pallavolo italiana negli ultimi due decenni spegne le candeline e festeggia un traguardo simbolico, l’ingresso negli -anta non cambia però la Picci nazionale che continua a giocare con l’entusiasmo del primo giorno. La toscana, splendida classe 1979 ancora in attività con la casacca di Novara che sta guidando la classifica della Serie A1 (ieri le piemontesi hanno ...

L'ultimo volo di Peter Pan e il ritorno della famiglia Addams : ... nell'adattamento diretto da Claudio Insegno con Gabriele Cirilli, è una felice ripresa: solo poche repliche per lasciare spazio la prossima settimana ad altri spettacoli, tra cui 'Sister Act'. Sono ...

La Chiesa cattolica si è seduta di nuovo al tavolo della politica : Si dice che in Vaticano esistano due stanze: quella 'del potere', intesa come quella in cui l'azione della Santa Sede si declina addosso alle 'cose' del mondo, e quella 'dei libri'. Il Papa e la sua ...