Un posto al sole | Tv Soap intervista GIULIA DI QUILIO pm Clara Fiorito

Anticipazioni Un posto al sole : Franco teme di non essere il super papà per la figlia : Nella seconda settimana del mese di gennaio, torna a essere al centro delle trame della soap opera Un posto al sole il personaggio di Franco Boschi che negli ultimi tempi è stato poco presente. Ci sono importanti novità nella vita del marito di Angela, che è venuto a sapere della riapertura della palestra grazie all'impegno di Ciro, la stessa persona che in passato ha tradito la fiducia del Boschi e ha contribuito al fallimento del suo progetto. ...

Spoiler Un posto al sole dal 14 al 18 gennaio : Roberto seda la lite tra Marina e Alberto : Al centro delle trame della longeva soap opera di Rai Tre, 'Un posto al sole', continua ad esserci lo scontro tra Marina e Alberto, tornato ad avere un ruolo di rilievo all'interno dei Cantieri, grazie alla fiducia dell'amico Valerio. L'uomo è pronto a ogni sacrificio pur di vendicarsi di Marina e Roberto, che non hanno avuto scrupolo nel far rimanere l'uomo in carcere quando erano a conoscenza della sua innocenza. Lo zio di Sandro cerca di fare ...

Il giovanissimo Antonio Aversano fa il suo esordio in tv nella soap 'Un posto al sole' : Porterò sempre con me i suoi consigli, di essere umile e con i piedi sempre per terra, perché questo non è un mondo facile». È attivo anche sui social network, sia Facebook che Instagram, gestiti ...

Anticipazioni settimanali Un posto al sole dal 14 al 18 gennaio : Patrizio torna a Napoli : "Un posto al sole" ormai da diversi anni riesce a catturare le attenzioni di milioni di telespettatori, grazie soprattutto alle sue trame avvincenti e, allo stesso tempo, non troppo impegnative. Il pubblico, infatti, spesso si rivede nei problemi che quotidianamente affliggono i protagonisti della soap opera di Rai 3. Naturalmente anche la prossima settimana si rinnoverà il consueto appuntamento con la nota telenovela. Stando alle Anticipazioni ...

Un posto al sole - anticipazioni dal 14 al 18 gennaio : Rossella lascia Patrizio : Un posto al sole, ecco tutte le anticipazioni della prossima settimana Un posto al sole. Rossella è sempre più angosciata dopo quanto avvenuto con Diego. I suoi sentimenti per Patrizio non sono più sicuri e, cosi, la ragazza non sa in che maniera agire. Michele rischia grosso dopo essere intervenuto nella lite in classe tra […] L'articolo Un posto al sole, anticipazioni dal 14 al 18 gennaio: Rossella lascia Patrizio proviene da Gossip e Tv.

Un posto al sole - anticipazioni trame dal 14 al 18 gennaio : il ritorno di Patrizio : Dopo il riavvicinamento, Guido e Mariella sembrano a un passo dall’amore ma qualcosa si metterà tra di loro. Intanto Patrizio torna a sorpresa a Napoli. Come reagirà Rossella? Queste e altre avventure vedranno coinvoti i protagonisti della soap Un posto al sole, ambientata a Napoli, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai3. (Qui il riassunto delle ultime puntate). Un posto al sole puntata di oggi lunedì 14 gennaio Ferri è riuscito ...

Un posto al Sole Anticipazioni 11 gennaio 2019 : Michele travolto dai commenti degli hater : Il Saviani rischia gravi danni alla carriera a causa del video pubblicato sui social e abilmente manipolato.

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 14 gennaio 2019 : anticipazioni puntata 5166 di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 14 gennaio 2019: Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) viene riconfermato nel ruolo di direttore generale delle Imprese Viscardi, ma come contropartita ha dovuto sottostare ad una richiesta di Valerio (Fabio Fulco)… Il video diffuso sul web ha delle conseguenze sull’attività radiofonica di Michele Saviani (Alberto Rossi)… Guido (Germano Bellavia) vuole correre dalla ...

Anticipazioni Un posto al sole Trama Puntate 14-18 gennaio 2019 : Rossella Lascia Patrizio! : Anticipazioni Un posto al sole Trama Puntate da lunedì 14 a venerdì 18 gennaio 2019: Guido pronto a dichiararsi a Mariella! Rossella chiude con Patrizio! Anticipazioni Un posto al sole: Roberto cede ad un ricatto di Valerio e Alberto! Michele nei guai! Patrizio torna a Napoli e Rossella decide di chiudere. Guido pronto a confessare a Mariella i sentimenti che prova per lei… Cosa accadrà nei prossimi appuntamenti in compagnia della soap ...

Un posto al sole : le anticipazioni per l’inizio del 2019 - cosa succederà? : In questi giorni il settimanale Intimità ha pubblicato un “riassuntone” delle anticipazioni di Un posto al sole per questo inizio di anno nuovo. Buona idea, che ci ha portato a pensare come in effetti valga la pena riprendere ed elencare i vari spoiler che già vi abbiamo segnalato, ciò per tutti coloro che durante le feste non avessero avuto tempo di leggerci o si fossero persi qualche news del nostro sito. Andiamo con ...

Anticipazioni Un posto al sole - puntate 14-18 gennaio : Roberto muore? : Un posto al sole, Anticipazioni prossima settimana: il ritorno di Alberto Un posto al sole va in onda su Raitre dal lunedì al venerdì alle 20:40 circa. Le Anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana annunciano che uno dei personaggi storici della soap potrebbe uscire di scena tragicamente: Roberto Ferri muore? L’imprenditore, dopo quanto successo con Vera, fa fatica a riprendersi. Marina Giordano cerca di risollevargli il ...

Un posto al sole : Tv Soap intervista WALTER MELCHIONDA (vigile Cotugno) : Oggi lo spazio di Tv Soap riservato alle interviste vi fa conoscere meglio l’attore WALTER MELCHIONDA, che a Un posto al sole interpreta il simpatico personaggio di Cotugno: si tratta del simpatico vigile che spesso e volentieri dà vita a irresistibili siparietti con Guido, Cerruti e Mariella. Ecco cosa ci ha raccontato… WALTER, quando sei arrivato esattamente a Un posto al sole? Interpreto il ruolo del vigile Cotugno dalla metà del ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 11 gennaio 2019 : anticipazioni puntata 5165 di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 11 gennaio 2019: È giunto il fatidico giorno del consiglio d’amministrazione in cui si capirà il destino di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) come direttore generale delle Imprese Viscardi, nel frattempo una sgradita visita ai Cantieri è destinata a infastidire molto Marina (Nina Soldano)… Il povero Michele (Alberto Rossi) viene travolto dai commenti negativi per il ...

Spoiler Un posto al Sole - Guido deciderà di confessare il suo amore a Mariella : Un Posto al Sole, la storica soap opera targata Rai Tre regalerà al suo fedele pubblico un’appassionante nuova settimana di programmazione. Le anticipazioni dal 14 al 18 gennaio, infatti, sottolineano che Roberto Ferri riuscirà a farsi riconfermare nel ruolo di direttore generale delle Imprese Viscardi. Tuttavia, l’imprenditore, per ottenere la nomina, dovrà acconsentire ad una spinosa richiesta di Valerio, ossia reintegrare Alberto all'interno ...