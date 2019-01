Trovata la tomba di Cleopatra: la rivelazione dell’archeologo

universo7p

(Di domenica 13 gennaio 2019) L’ Egitto nel 2019 ci regala la Notizia tanta attesa per gli appassionati dell’antico Egitto grazie al celebre ricercatore Zahi Hawass che in una conferenza qui a Palermo, ha annunciato la scoperta delladi, che si troverebbe accanto a quella del suo amante Marco Antonio.Cercata da alcuni anni nella Valle dei Re, la sepoltura della regina egizia morta ad Alessandria il 12 agosto del 30 a.C. per suicidio, ha sempre destato interesse tra i ricercatori.Secondo lo studioso, il corpo disarebbe stato mummificato e sepolto in un’area considerata sacra, ma soprattutto sicura, al riparo dai ladri. Ed in effetti gli accorgimenti hanno riscontrato l’effetto voluto, visto che nessuno, fino ad ora, conosceva il punto esatta dove riposava l’ultima regina dell’epoca tolemaica.Il caso che ha suscitato un grande interesse mediatico è ...