Tria | «Italia in stagnazione Su manovra divergenze Ma controlleremo il deficit»

Crolla la produzione indus Tria le in Italia. Rischio recessione : A novembre 2018 è calata dell'1,6% rispetto al mese precedente e del 2,6 su base annua. Una vera e propria gelata che conferma il rallentamento dell'economia mentre l'Istat stima che la situazione di debolezza potrebbe proseguire nei prossimi mesi. E non incoraggiano i dati europei che lasciano presagire i rischi di una recessione -

A novembre la gelata dell’indus Tria italiana. Recessione più vicina : La brusca frenata di novembre dell’industria Italiana, meno 2,6% rispetto ad un anno prima, è la peggiore degli ultimi quattro anni. Un vero tonfo quello della produzione, in parte legato ai ponti di inizio mese, ma certamente inatteso. Tanto da spingere il Paese ancor più vicino al baratro della Recessione . Il governo non sembra sorpreso da questo...

Quali sono gli 8 competence center in Italia per sviluppare l’indus Tria 4.0 : Industria 4.0 (Getty Images) I competence center erano una priorità del primo piano industria 4.0, presentato dall’ex ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda. La rete burocratica e le altalene politiche ne hanno ritardato la partenza. Ora è definitiva la graduatoria, pubblicata sul sito del ministero dello Sviluppo economico (Mise), con i finanziamenti attribuiti ai progetti presentati, e potranno essere messe a fattor comune le ...

Perché la produzione indus Tria le è cascata in Italia : In altri termini, il rischio che l'economia Italia na sia entrata nella parte finale del 2018 in una fase di "recessione tecnica" appare elevato. È vero che il trend di rallentamento è comune agli ...

IndusTria - perché la frenata globale colpisce il «fanalino» Italia : È globale il peggioramento della congiuntura: la guerra commerciale con la Cina fa rallentare perfino la locomotiva americana; la Banca Mondiale ha già rivisto al ribasso le prospettive di crescita della Cina. Quanto all’Europa, i venti della congiuntura sono freddissimi e non soffiano soltanto in Germania, in Francia o sul Regno Unito in prossimità di Brexit, ma, sempre secondo le stime World Bank, si rovesceranno da qui al 2020 ...