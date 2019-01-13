Traffico Roma del 13-01-2019 ore 16 | 30

Traffico Roma del 13-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 13 GENNAIO 2019 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. PAUSA PER LA TERZA DOMENICA ECOLOGICA RomaNA CHE RIPRENDERÀ ALLE 16,30 PER CONCLUDERSI ALLE 20,30. IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE RIGUARDA ANCHE I DIESEL EURO 6. A CAUSA DI UN INCIDENTE SI VIAGGIA IN CODA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DALL’ARDEATINA ALL’APPIA IN ...
Traffico Roma del 13-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 13 GENNAIO 2019 ORE 14:20 P.F. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico NEL COMPLESSO SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA. TERZA DOMENICA ECOLOGICA OGGI A Roma CON IL BLOCCO TOTALE DELLA CIRCOLAZIONE, NELLA COSIDDETTA FASCIA VERDE, DI NUOVO ATTIVO NEL POMERIGGIO DALLE 16.30 ALLE 20.30. LA LIMITAZIONE RIGUARDA, LO RICORDIAMO, ANCHE I DIESEL EURO ...
Traffico Roma del 13-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 13 GENNAIO 2019 ORE 13:20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER UN INCIDENTE TRA LA A24 E LA CASILINA E PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI SULLA CIRONVALLAZIONE GIANICOLENSE AL’INTERSEZIONE CON VIA DEL CASALETTO OGGI LO RICORDIAMO, TERZA DOMENICA ECOLOGICA, CHE PREVEDE LO STOP ...
Traffico Roma del 13-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 13 GENNAIO 2019 ORE 12:20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER UN INCIDENTE TRA LA RUSTICA E L’AS CASIINA E PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI SULLA CIRONVALLAZIONE GIANICOLENSE AL’INTERSEZIONE CON VIA DEL CASALETTO OGGI LO RICORDIAMO TERZA DOMENICA ECOLOGICA, CHE PREVEDE LO ...
BLOCCO AUTO ROMA : OGGI DOMENICA ECOLOGICA/ Ultime notizie 13 gennaio - stop Traffico anche Diesel Euro 6 : Terza DOMENICA ECOLOGICA, BLOCCO AUTO ROMA: stop traffico OGGI, 13 gennaio 2019. Le Ultime notizie: chi può circolare, orari e mappa. Potenziata metro C
Traffico Roma del 13-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 13 GENNAIO 2019 ORE 11:20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. NESSUNA NOVIATA’ RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO, CIRCOLAZIONE NELLA NORMA ANCHE PER LA DOMENICA ECOLOGICA, CHE PREVEDE LO STOP ALLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE DALLE 7 ,30 ALLE 12,30 E DALLE 16.30 ALLE 20,30 POSSIBILI DIFFICOLTA IN ...
Traffico Roma del 13-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 13 GENNAIO 2019 ORE 10:20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. NESSUNA NOVIATA’ RISPETTO AL PRECEDENTE COLLGEMANTO, LA CIRCOLAZIONE E’ SEMPRE SCORREVOLE ALLE 12 IN PIAZZA SAN PIETRO SI TERRA’ L’ANGELUS DI PAPA FRANCESCO E LA BENEDIZIONE APOSTOLICA AI FEDELI , POSSIBILI DIFFICOLTA’ E LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE ...
Traffico Roma del 13-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 13 GENNAIO 2019 ORE 09:20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. NESSUN PROBLEMA ANCORA IN CITTA’, LIBERO IL TRATTO URBANO DELLA A24 E IL RACCORDO ANULARE DALLE 9 ALLE 13 IN PIAZZALE DEL VERANNO E’ IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE PER COMMEMORARE LE VITTIME DELLA STRADE DI ACCA LARENTIA SEPOLTE PRESSO IL CIMITERO, ...
Traffico Roma del 13-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 13 GENNAIO 2019 ORE 08:20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. Traffico SCARSO QUESTA DOMENICA, NESSUN PROBLEMA PER GLI SPOSTAMENTI IN CITTA’ E SUI VICINI RACCORDI AUTOSTRADALI DALLE 9 ALLE 13 IN PIAZZALE DEL VERANNO E’ IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE PER COMMEMORARE LE VITTIME DELLA STRADE DI ACCA LARENTIA SEPOLTE ...
Roma - blocco del Traffico domenica 13 gennaio 2019 : ecco chi può circolare : A Roma torna la terza parte del blocco del traffico : domenica 13 gennaio 2019 sarà la terza domenica ecologica dall'inizio dell'autunno, nel 2018. Il limite di zona riguarda la 'fascia verde' e gli ...
Traffico Roma del 13-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 13 GENNAIO 2019 ORE 07:20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. Traffico SCARSO QUESTA DOMENICA, NESSUN PROBLEMA PER GLI SPOSTAMENTI IN CITTA’ E SUI VICINI RACCORDI AUTOSTRADALI PER PRVENIRE L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO E’ TORNATATA FINO ALLA PRIMAVERA LA DOMENICA ECOLOGICA, CHE PREVEDE OGGI LO STOP ALLA ...
Blocco auto Roma : stop Traffico 13 gennaio 2019/ Ultime notizie domenica ecologica : chi può circolare e orari : Blocco auto Roma: stop traffico oggi, 13 gennaio 2019. Terza domenica ecologica, le Ultime notizie: chi può circolare, orari e mappa
Traffico Roma del 12-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 19:20 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DIVERSI I KM DI CODA SUL RACCORDO ANULARE TRA L’ARDEATINA E LA TUSCOLANA DOVE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO DISAGI. FILE DI CIRCA 8 KM. CODE QUINDI CHE RIGUARDANO LA CARREGGIATA ESTERNA IN DIREZIONE DEL BIVIO PER NAPOLI INCIDENTE ANCHE IN VIA DI TOR BELLA MONACA, INCIDENTE APPENA DOPO VIA ...
Traffico Roma del 12-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 18:20 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI MOLTO INTENSO IL Traffico TRA LA VIA OSTIENSE E VIALE MARCONI CON INCOLONNAMENTI IN VIA DEL PORTO FLUVIALE CODE E RALLENTAMENTI TRA CORNELIA E BATTISTINI, QUI CI TROVIAMO IN VIA DI BOCCEA Traffico INTENSO NEL RIONE PRATI, CODE E RALLENTAMENTI SULLE PRINCIPALI STRADE INTENSI GLI ...
Traffico Roma del 12-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 17:20 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE DEI MELLINI NELLE VICINANZE DI PIAZZA DELLA LIBERTÀ, QUINDI ALL’ALTEZZA DEL RIONE PRATI. INCIDENTE CHE POTREBBE PROVOCARE RIPERCUSSIONI A CHI È DIRETTO VERSO PIAZZA DEI TRIBUNALI E IL PONTE UMBERTO I. Traffico COMUNQUE GIÀ INTENSO IN TUTTA L’AREA ...
Traffico Roma del 13-01-2019 ore 16 | 30
VIABILITÀ Roma DOMENICA 13 GENNAIO 2019 ORE 16:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 13-01-2019 ore 16:30 (Di domenica 13 gennaio 2019) VIABILITÀ Roma DOMENICA 13 GENNAIO 2019 ORE 16:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. E’ DI NUOVO DOMENICA ECOLOGICA NELLA CAPITALE. COME DI CONSUETO NON SI PUÒ CIRCOLARE NELLA “FASCIA VERDE” DALLE 16,30 ALLE 20,30 ANCHE SE IN POSSESSO DEL PERMESSO DI ACCESSO E CIRCOLAZIONE PER LA ZTL. AUMENTANO I DISAGI PER UN INCIDENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. SI VIAGGIA IN CODA DALLA LAURENTINA ALL’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA. PIÙ Traffico ANCHE SULLA VIA PONTINA IN PROSSIMITÀ DI CASTEL RomaNO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. FILE ANCHE NELLE VICINE STRADE DEL CENTRO COMMERCIALE PORTE DI Roma. IN ZONA PARIOLI CHIUSA PER ACCERTAMENTI TECNICI DAL 12 GENNAIO VIA NINO OXILIA TRA LARGO TENENTE BELLINI E VIA VINCENZO PICARDI. LAVORI NOTTURNI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE INTERESSANO LO SVINCOLO 26 ...
romadailynews
LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Raccordo Anulare code tra Castel Giubileo e La Bufalotta > carreggiata interna (complanare) a cau… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 13-01-2019 ore 16:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2019 ore 16:30', su #spreaker… -
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