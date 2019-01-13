Traffico Roma del 13-01-2019 ore 11 | 30

Traffico Roma del 13-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 13 GENNAIO 2019 ORE 10:20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. NESSUNA NOVIATA’ RISPETTO AL PRECEDENTE COLLGEMANTO, LA CIRCOLAZIONE E’ SEMPRE SCORREVOLE ALLE 12 IN PIAZZA SAN PIETRO SI TERRA’ L’ANGELUS DI PAPA FRANCESCO E LA BENEDIZIONE APOSTOLICA AI FEDELI , POSSIBILI DIFFICOLTA’ E LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE ...
Traffico Roma del 13-01-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 13 GENNAIO 2019 ORE 09:20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. NESSUN PROBLEMA ANCORA IN CITTA’, LIBERO IL TRATTO URBANO DELLA A24 E IL RACCORDO ANULARE DALLE 9 ALLE 13 IN PIAZZALE DEL VERANNO E’ IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE PER COMMEMORARE LE VITTIME DELLA STRADE DI ACCA LARENTIA SEPOLTE PRESSO IL CIMITERO, ...
Traffico Roma del 13-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 13 GENNAIO 2019 ORE 08:20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. Traffico SCARSO QUESTA DOMENICA, NESSUN PROBLEMA PER GLI SPOSTAMENTI IN CITTA’ E SUI VICINI RACCORDI AUTOSTRADALI DALLE 9 ALLE 13 IN PIAZZALE DEL VERANNO E’ IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE PER COMMEMORARE LE VITTIME DELLA STRADE DI ACCA LARENTIA SEPOLTE ...
Roma - blocco del Traffico domenica 13 gennaio 2019 : ecco chi può circolare : A Roma torna la terza parte del blocco del traffico : domenica 13 gennaio 2019 sarà la terza domenica ecologica dall'inizio dell'autunno, nel 2018. Il limite di zona riguarda la 'fascia verde' e gli ...
Traffico Roma del 13-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 13 GENNAIO 2019 ORE 07:20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. Traffico SCARSO QUESTA DOMENICA, NESSUN PROBLEMA PER GLI SPOSTAMENTI IN CITTA’ E SUI VICINI RACCORDI AUTOSTRADALI PER PRVENIRE L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO E’ TORNATATA FINO ALLA PRIMAVERA LA DOMENICA ECOLOGICA, CHE PREVEDE OGGI LO STOP ALLA ...
Blocco auto Roma : stop Traffico 13 gennaio 2019/ Ultime notizie domenica ecologica : chi può circolare e orari : Blocco auto Roma: stop traffico oggi, 13 gennaio 2019. Terza domenica ecologica, le Ultime notizie: chi può circolare, orari e mappa
Traffico Roma del 12-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 19:20 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI DIVERSI I KM DI CODA SUL RACCORDO ANULARE TRA L’ARDEATINA E LA TUSCOLANA DOVE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO DISAGI. FILE DI CIRCA 8 KM. CODE QUINDI CHE RIGUARDANO LA CARREGGIATA ESTERNA IN DIREZIONE DEL BIVIO PER NAPOLI INCIDENTE ANCHE IN VIA DI TOR BELLA MONACA, INCIDENTE APPENA DOPO VIA ...
Traffico Roma del 12-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 18:20 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI MOLTO INTENSO IL Traffico TRA LA VIA OSTIENSE E VIALE MARCONI CON INCOLONNAMENTI IN VIA DEL PORTO FLUVIALE CODE E RALLENTAMENTI TRA CORNELIA E BATTISTINI, QUI CI TROVIAMO IN VIA DI BOCCEA Traffico INTENSO NEL RIONE PRATI, CODE E RALLENTAMENTI SULLE PRINCIPALI STRADE INTENSI GLI ...
Traffico Roma del 12-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 17:20 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE DEI MELLINI NELLE VICINANZE DI PIAZZA DELLA LIBERTÀ, QUINDI ALL’ALTEZZA DEL RIONE PRATI. INCIDENTE CHE POTREBBE PROVOCARE RIPERCUSSIONI A CHI È DIRETTO VERSO PIAZZA DEI TRIBUNALI E IL PONTE UMBERTO I. Traffico COMUNQUE GIÀ INTENSO IN TUTTA L’AREA ...
Traffico Roma del 12-01-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 15:20 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI POCO IL Traffico AL MOMENTO MA ALCUNI INCIDENTI STANNO PROVOCANDO DISAGI: UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO; CI TROVIAMO IN ZONA ARDEATINO ALL’ALTEZZA DEL VIALE DI TOR MARANCIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA DI PORTONACCIO ...
Traffico Roma del 12-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 15:20 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI POCO IL Traffico AL MOMENTO MA ALCUNI INCIDENTI STANNO PROVOCANDO DISAGI: UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO; CI TROVIAMO IN ZONA ARDEATINO ALL’ALTEZZA DEL VIALE DI TOR MARANCIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA DI PORTONACCIO ...
Traffico Roma del 12-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 15:20 SIMONE CERCHIARA DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI POCO IL Traffico AL MOMENTO MA ALCUNI INCIDENTI STANNO PROVOCANDO DISAGI: UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO; CI TROVIAMO IN ZONA ARDEATINO ALL’ALTEZZA DEL VIALE DI TOR MARANCIA IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA DI PORTONACCIO ...
Traffico Roma del 12-01-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. CIRCOLAZIONE SEMPRE REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. TRAFFICATA VIA NOMENTANA ANCHE PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DI VIA RINALDO D’AQUINO IN ZONA SANT’ALESSANDRO. PIÙ Traffico SULLA TANGENZIALE EST DOVE SI RALLENTA TRA VIA TIBURTINA E LO SVINCOLO PER IL TRATTO ...
Traffico Roma del 12-01-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. CIRCOLAZIONE SEMPRE REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. TRAFFICATA VIA NOMENTANA ANCHE PER UN INCIDENTE IN PROSSIMITÀ DI VIA RINALDO D’AQUINO IN ZONA SANT’ALESSANDRO. PIÙ Traffico SULLA TANGENZIALE EST DOVE SI RALLENTA TRA VIA TIBURTINA E LO SVINCOLO PER IL TRATTO ...
Traffico Roma del 12-01-2019 ore 12 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 12:20 IN ZONA CIRCO MASSIMO CHIUSO PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE, L’INTERO TRATTO DI VIA DELLE TERME DECIANE. RIAPERTURA PREVISTA IL 19 GENNAIO. DALLE 7 DI QUESTA MATTINA DEVIATA LA LINEA TRAM 3 PER LAVORI DI POTATURA IN ZONA PORTA MAGGIORE. PERCORSO MODIFICATO IN DIREZIONE DELLA STAZIONE TRASTEVERE DA PIAZZA PORTA MAGGIORE. SONO TORNATI A FERMARSI REGOLARMENTE I TRENI DELLA METRO A ...
Traffico Roma del 13-01-2019 ore 11 | 30
VIABILITÀ Roma DOMENICA 13 GENNAIO 2019 ORE 11:20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO ...
Traffico Roma del 13-01-2019 ore 11:30 (Di domenica 13 gennaio 2019) VIABILITÀ Roma DOMENICA 13 GENNAIO 2019 ORE 11:20 M.Barbara Taormina DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. NESSUNA NOVIATA’ RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO, CIRCOLAZIONE NELLA NORMA ANCHE PER LA DOMENICA ECOLOGICA, CHE PREVEDE LO STOP ALLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE DALLE 7 ,30 ALLE 12,30 E DALLE 16.30 ALLE 20,30 POSSIBILI DIFFICOLTA IN PIAZZA SAN PIETRO PER LA’NGELUS DELLE 12 DI PAPA FRANCESCO E LA BENEDIZIONE APOSTOLICA AI FEDELI , ALLE 10, A OSTIA, CORSA PODISTICA “22° TROFEO LIDENSE”, CON PARTENZA E ARRIVO IN PIAZZA ANCO MARZIO. LA GARA INTERESSA IL LUNGOMARE, IL TRACCIATO ALL’INTERNO DELLA PINETA FINO A PIAZZALE DELLA VILLA DI PLINIO, VIALE DELLA VILLA DI PLINIO, LA COMPLANARE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO IN DIREZIONE DI PIAZZALE CRISTOFORO COLOMBO.DEVIATE, DALLE 8 LE ...
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romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 13-01-2019 ore 11:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 13-01-2019 ore 11:30', su #spreaker… - alessandromirra : Oggi a #Roma è indetta la consueta domenica ecologica, ovvero di blocco del traffico. Con il paradosso che non può… -
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