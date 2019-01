lastampa

: Tradito da mail e telefonate, così è stato catturato Cesare Battisti - LaStampa : Tradito da mail e telefonate, così è stato catturato Cesare Battisti - msn_italia : Tradito da mail e telefonate, così è stato catturato Cesare Battisti - Handwriting01 : Tradito da mail e telefonate, così è stato catturato Cesare Battisti -

(Di domenica 13 gennaio 2019) Occhiali scuri e pizzetto, camminava per le strade di Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia, l’ex terroristaBattisti, quando è. In un video diffuso dal profilo Twitter della Polizia di, si vede l’ex leader dei Proletari armati per il comunismo, maglietta nera e jeans, camminare spedito tra i negozi pochi istanti prima ch...