Tottenham-Manchester United LIVE | risultato in diretta

Formazioni Ufficiali Tottenham-Manchester United 13-01-2019 : E’ il big-match della ventiduesima giornata di Premier League. Il Tottenham è ancora nella corsa al titolo mentre il Manchester United è guarito grazie alla cura Solskjaer. I Red Devils, dopo l’esonero di Mourinho, hanno ottenuto solo vittorie in tutte le competizioni.Premier League: Formazioni Ufficiali Tottenham-Manchester UnitedTOTTENHAM (4-1-4-1): Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Winks; Sissoko, Alli, ...

Premier League - dove vedere Tottenham-Manchester United in Tv : La Premier League è giunta alla 22esima giornata e propone un incontro davvero interessante per le prime posizioni di classifica: domenica si sfidano infatti Tottenham e Manchester United in una cornice suggestiva come quella di Wembley. Per Solskjaer, da poco arrivato sulla panchina dei Red Devils, sarà un’importante prova d’appello dopo avere messo a segno […] L'articolo Premier League, dove vedere Tottenham-Manchester United ...

Premier League - Tottenham-Manchester United : primo vero test per Solskjaer : Ecco perché Tottenham-Manchester United, big-match della 22.a giornata di Premier League , domenica 13 gennaio, ore 17.30, diretta su Sky Sport Football e Sky Sport Uno, , è la partita in grado di ...

Calcio - Semifinali andata League Cup 2019 : programma - orari e tv di Tottenham-Chelsea e Manchester City-Burton. Come vedere le partite in diretta streaming : Martedì 8 e mercoledì 9 gennaio si giocheranno le Semifinali d’andata della League Cup 2019, la Coppa di Lega inglese che quest’anno è nota anche Come Carabao Cup per motivi di sponsorizzazione. Si incomincia col botto, il big match tra il Tottenham secondo in Premier League e il Chelsea di Maurizio Sarri che insegue il suo primo trofeo oltre la Manica. Il Manchester City, Campione d’Inghilterra, sfiderà invece la rivelazione ...

Premier League : Manchester City tris e primato - Tottenham ok al 91' : Manchester City per una notte di nuovo al comando in Premier League , dopo i match del sabato nella 17esima giornata. La vittoria per 3-1 sull' Everton , doppietta di Gabriel Jesus e Sterling, ...