Torino - Sì Tav | i risultati del dopo-Piazza

A Torino più di 30mila persone per la Tav : Fra i partecipanti molti sindaci di comuni del nord e i governatori di Piemonte e Liguria. Presente in piazza anche la Lega. 'il progetto va rivisto, serve un nuovo accordo con i 5 stelle' afferma il ...

Come è andata la manifestazione Sì Tav a Torino : Torna a colorarsi di arancione Piazza Castello: dopo la manifestazione del 10 novembre scorso oggi, con un flash mob, organizzato dalle sette 'madamin', dall'ex sottosegretario Mino Giachino e dall'Osservatorio 21, si è nuovamente chiesto di proseguire i lavori della Tav Torino-Lione. In piazza, questa volta, ci sono un centinaio tra sindaci e amministratori, con o senza fascia, provenienti da tutto il Nord del Paese, ...

Anche Vicenza manifesta pro Tav a Torino : ... il voto di ottobre dice bene come la maggioranza degli attori socio-economici, oltre che politici, siano convinti della necessità di quest'opera, chiesta e sostenuta dal mondo del lavoro, dalle ...

Torino - 30 mila in piazza per il "Si" alla TAV : ... a esser buoni, come un assurdo stop al progresso e all'economia di un mondo sempre più globale e veloce. Come se tra la seconda metà del '800 e l'inizio del '900, con imperdonabile miopia, si fosse ...

Sì Tav - in piazza a Torino anche un 'pentito' M5S : Nella piazza Si Tav a Torino anche un ex ferroviere deluso dal Movimento 5 Stelle: 'Li ho votati, ma sulla Torino Lione mi hanno profondamente deluso', dice il manifestante, favorevole alla tratta ...

A Torino 30mila per la Tav | Grillo : opera inutile : Nuova manifestazione nel capoluogo piemontese per dire sì alla Tav. Il capogruppo leghista Molinari: "Noi favorevoli alle Grandi Opere". Di Maio: "Non mi scandalizzo".

Torino - i sì Tav tornano in piazza con la Lega. "Ora il referendum" : Le organizzatrici: "Siamo più di 30mila". Da più parti si invoca la consultazione per dirimere la questione. Di Maio: "C'è la Lega? Non mi scandalizzo". Il dem Martina in piazza: "Basta ambiguità"