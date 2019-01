Tito chiude la busta alla figlia e alla mamma a C' è Posta per Te | polemica sui social

Addio Subspedia : chiude anche l'ultima community di sottoTitoli : Ora sì che davvero finisce un'epoca. Alla chiusura di ItalianSubs e di Subsfactory avvenuta a settembre, ora arriva anche quella di Subspedia. L'unica altra grande community (seppur più giovane) di sottotitoli in Italia ha chiuso i battenti. E, come i suoi due "fratelli", lo ha fatto all'improvviso e con un comunicato pubblicato sulla home page:"Siamo andati avanti finché abbiamo potuto, ma la situazione è sfortunatamente cambiata. Ci ...

Wall Street chiude ai minimi annui - oltre metà dei Titoli dell'S&P 500 in mercato Orso : I timori in vista della Fed hanno depresso oggi Wall Street con lo S&P 500 ai nuovi minimi 2018. Gli investitori temono che l'azione della Federal Reserve pesi sulla crescita in un'economia già preoccupata dalle tensioni sui dazi e dal possibile shutdown.

Btp Italia - la raccolta chiude a 2 - 1 miliardi grazie agli ordini degli invesTitori istituzionali : Si chiude con 1,3 miliardi di titoli collocati la seconda fase della quattordicesima emissione del Btp Italia, dedicata agli investitori istituzionali. Le tre giornate della prima fase, terminata mercoledì sera e dedicata al mercato retail, hanno registrato collocamenti per 863 milioni, un record negativo. Il totale si ferma quindi a 2,1 miliardi di euro. Si tratta del secondo peggior risultato dopo l’emissione del giugno 2012, la seconda della ...

Btp Italia - flop anche nel secondo giorno | Piazza Affari negativa - spread chiude a 326 | Giorgetti : si vieti vendita allo scoperto Titoli : Prosegue la debolezza della domanda per il Btp Italia, il bond governativo destinato ai risparmiatori: le sottoscrizioni nella seconda giornata del collocamento si sono fermate ad appena 241,3 milioni di euro.

Rally Australia 2018 : Mads Østberg chiude al comando la prima giornata - Ogier 7° - Neuville 10° soffrono ma lottano per il Titolo : La prima giornata del Rally di Australia 2018 ultimo appuntamento della stagione, non ha certo deluso le attese. La super-sfida tra il belga Thierry Neuville (Hyundai i20) ed il francese Sebastien Ogier (Ford Fiesta) che si stanno giocando il titolo iridato, ha visto entrambi i contendenti in difficoltà. Chi ne ha fatto le spese in maniera maggiore, tuttavia, è Neuville che, per colpa di una foratura nella SS6, lascia sul terreno oltre un ...

Moto2 - GP Valencia 2018 : Bagnaia e Marini a caccia del Titolo costruttori per chiudere in bellezza una stagione da sogno : L’ultimo appuntamento della stagione del Motomondiale è ormai alle porte, infatti questo fine settimana andrà in scena il Gran Premio della Comunità Valenciana sulla pista intitolata a Ricardo Tormo. La lotta per il Mondiale di Moto2 si è già decisa due settimane fa a Sepang con il fantastico successo di un Francesco “Pecco” Bagnaia che ha pienamente meritato il titolo per la sua grande costanza e la sua capacità di andare ...