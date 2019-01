Terzo settore - stop aumento Ires : Per il Terzo settore l'Ires al 24% in vigore dal primo gennaio non diventerà mai operativa. Ad assicurarlo è il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon. "Il governo - spiega all'Adnkronos - si ...

Terzo settore - Conte : subito regime fiscale agevolato transitorio : Roma, 10 gen., askanews, - Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha ribadito 'quanto sia determinante per questo Governo il ruolo che il mondo del Terzo settore riveste e si è impegnato a intervenire per ricalibrare la tassazione Ires come modificata nell'ultima Legge di Bilancio. In attesa dell'entrata in vigore della riforma del ...

Il Governo fa dietrofront e applica lo sconto sull'Ires per gli enti no profit. Conte vede il Terzo settore : "Subito il regime agevolato" : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha ricevuto questa mattina a palazzo Chigi una delegazione del Forum del Terzo Settore e i rappresentanti di Emergency, Caritas italiana, Comunità di Sant'Egidio e Cottolengo, organizzazioni non profit che svolgono nel Paese numerose attività di grande rilievo in ambito sociale.L'incontro, a cui era presente anche il sottosegretario al Lavoro con delega al Terzo Settore Claudio Durigon, ...

Slittano quota 100 e reddito cittadinanza La Ragioneria dello Stato chiede tempo E sul Terzo settore la tassa sarà cambiata : Erano attesi per oggi ma la Ragioneria generale dello Stato sta ancora esaminando i provvedimenti. La nuova data utile sarebbe venerdì prossimo. Slitta anche la nomina del nuovo presidente Consob

Colpendo il Terzo settore si rischia di imitare l'Europa meno avanzata : Milano. L'incontro riparatore del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con i rappresentanti del terzo settore chiude uno dei più imbarazzanti incidenti di percorso contenuti nella Legge di ...

Colpendo il Terzo settore si rischia di imitare l’Europa meno avanzata : Milano. L’incontro riparatore del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con i rappresentanti del terzo settore chiude uno dei più imbarazzanti incidenti di percorso contenuti nella Legge di Bilancio 2019. Sul tavolo c’è la preannunciata disponibilità, manifestata dal governo, ad annullare con ap

Ires sul Terzo settore - Durigon : “Trovate coperture per evitare aumento. Intervento nel primo decreto utile” : Sono state trovate le coperture per evitare il raddoppio dell’Ires dal 12 al 24% sulle attività del terzo settore introdotto in manovra. E per concretizzare la retromarcia promessa subito dopo Natale dal premier Giuseppe Conte e dai due vicepremier si interverrà “nel primo decreto utile”. E’ stato il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon ad annunciare che le coperture ci sono, lasciando palazzo Chigi dopo ...

Incontro Governo-Terzo settore : sconto Ires in primo decreto utile : Roma, 10 gen., askanews, - 'L'Incontro con le associazioni non profit e il forum del terzo settore è stato positivo: sono state elencate le cose fatte e quelle che faremo. Inseriremo le soluzioni nel ...

Terzo settore - maggioranza verso correzione su Ires : ... dove la delegazione del Forum si incontrerà con il Premier Giuseppe Conte e probabilmente anche con il sottosegretario al Welfare Claudio Durigon, Lega, e quella all'Economia Laura Castelli, M5s. ...

Lega giovani al vetriolo contro Arci Liguria sui fondi destinati al Terzo settore : L'associazionismo deve fare associazionismo e lasciare da parte la politica, perché questa volta a farne le spese sono stati i giovani in generale, non Arci Liguria singolarmente. Per ciò che ...

Governo - Conte incontra il 10 gennaio Terzo settore e no profit : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Ci sono errori a cui si può rimediare (il Terzo settore) - altri a cui non si può : Al direttore - Conte parla di rimpasto. Palazzo Chigi lo smentisce. Appunto. Giuseppe De Filippi Al direttore - Quando Luigi Di Maio cerca di giustificare un errore del governo riesce sempre a peggiorare la situazione. Nei giorni scorsi aveva attribuito l’accanimento sul 2,4 per cento del defici

Ci sono errori a cui si può rimediare - il Terzo settore - - altri a cui non si può : 3, E' totalmente frutto di fantasia che la vecchia chat del dipartimento federale economia si sia "riscoperta quanto mai attiva per imporre uno storytelling carbonaro" , ???, tutto ciò nonostante io ...

E Di Maio fa dietrofront sul Terzo settore per non perdere consensi tra i cattolici : Si erano dimenticati di dirglielo, a Laura Castelli, che era tutto da rifare. Anche se non subito, direttamente nella legge di Bilancio nel suo ultimo passaggio alla Camera, per evitare di finire in esercizio provvisorio. Oppure, molto più semplicemente, la sottosegretaria davvero ci credeva, come ha detto, in una norma nata per stanare i «furbetti...